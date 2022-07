Stranger Things: David Harbour habló de la insólita conexión de su personaje con Arnold Schwarzenegger

El final de Stranger Things 4 no solo dejó muchas respuestas, sino también varias dudas. En los días posteriores al estreno, comienzan a aparecer además historias del detrás del rodaje que permiten entender algunas cosas que vieron en la pantalla. Uno de los últimos en hablar fue David Harbour, quien en la exitosa ficción de Netflix se pone en la piel de Jim Hopper.

Atención: el siguiente texto contiene spoilers de ese final de temporada por lo que se recomienda verlo antes de proseguir con la lectura. En una entrevista con la revista británica GQ, el actor reveló que la espada que utiliza para enfrentarse al Demogorgon en la prisión rusa tiene conexión con una película de fantasía que fue furor en los 80.

“No sé si lo has visto, pero esa espada que agarro en la escena es la misma espada que aparece en Conan el Bárbaro ”, reveló Harbour. “ Es la misma espada que Schwarzenegger utiliza en la película ”, explicó.

David Harbour en la cuarta temporada Stranger Things Courtesy of Netflix - Netflix

La épica escena es una sucesión de batallas que transcurren en diferentes lugares: la destrucción de Hawkins por parte de Vecna, la pelea contra las criaturas en Rusia y los amigos intentando salvar el mundo. Otro momento muy esperado de la última temporada es el beso entre Jim y Joyce (Winona Ryder), que según la estrella fue más un gusto que le querían dar a los fans.

“Siempre hubo una tensión en el equipo, entre si esto debía consumarse o si debían permanecer solo amigos”, dijo Harbour durante la charla. “Y sí creo que es un poco de fanservice. Creo que había muchas ganas de que papá y mamá volvieran a estar juntos, y una vez que estábamos en ese tren, parecía algo inevitable”.

“Es una obra maestra, es hermosa, es épica, pero también tiene una escala y un alcance que lo vuelve más que irreal. Y maravilloso, como un manga. Van a quedar con la boca abierta”, dijo el actor hace unos días ante la prensa, al hablar de la cuarta temporada.

Stranger Things estrenó el segundo volumen de la cuarta temporada

“No piensen solo en Hopper como un padre que cuida de su hija, ahora es un hombre brutal que tiene que hacer cosas brutales para salir de un entorno brutal. Ese es el Hopper que prevalece, definitivamente”, había adelantado en una entrevista con LA NACION.

El actor también adelantó que la quinta temporada se empezará a rodar el año que viene y que todavía no puede creer todo lo que ha pasado alrededor de la serie. “Es todo un zeitgeist [”espíritu de época”]. Nunca había formado parte de algo así , pero han sido siete años de esto, así que me he acostumbrado a lo que significa y a mi lugar en él”, dijo.

Nadie esperaba que Stranger Things terminara siendo el fenómeno de masas en que se transformó. Estrenada en julio de 2016, creció hasta convertirse en la serie bandera de la plataforma, subiendo al podio que antes habían ocupado ficciones como House of Cards y Orange is the New Black.

Stranger Things, una serie que sin duda marcó una época Gentileza Netflix

La respuesta del público permitió el desarrollo de una segunda temporada (2017) y una tercera (2019). En 2020, mientras se preparaba el lanzamiento de la cuarta parte, los Duffer anunciaron que la serie terminaría en su quinta temporada . “Es muy gratificante formar parte de algo que ha tocado a tanta gente joven. Siempre pensé que tal vez tendría una carrera de cine artístico que tal vez atraería a la gente mayor y de repente no puedo pasar por delante de una escuela secundaria sin que me acosen, así que es algo muy extraño para mí formar parte de ello”, admitió la estrella.