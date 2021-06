El regreso del talk show: así comenzó El club de las divorciadas, la nueva apuesta para las tardes de eltrece

Curiosa propuesta la de El club de las divorciadas, tanto en formato como en horario. El programa conducido por Laurita Fernández recupera el espíritu de los talk shows de la década del 90, con imagen actual y algún que otro aditamento, aunque la esencia sea más o menos la misma.

Con el propósito de ofrecer un punto de encuentro y contención para mujeres que atravesaron momentos complicados en sus relaciones de pareja, el nuevo ciclo de las tardes de eltrece ofrece historias de vida en primera persona. Nueve mujeres en una tribuna, que con el correr de los días pasarán al centro de la escena a dar su relato.

El debut fue con Daniela, presentada como una mujer que “ama incondicionalmente pero no es correspondida”. Luego de una prolija crónica por parte de la protagonista, no exenta de emoción, llegó la opinión del panel de especialistas: la sexóloga Alexandra Rampolla, el psicólogo Gabriel Cartañá y la abogada Viviana Koffman, que desde sus saberes aportaron consejos y opiniones.

Enseguida llegó el turno de Yamila, quien a los 19 años se casó con un hombre que no solo la frustró sexualmente, sino que también la dejó sin el hogar conyugal: “Solamente me llevé un televisor”, ejemplificó. Por segunda vez en la tarde llegó la palabra de los expertos, con Cartañá desmarcándose y tomando un merecido protagonismo, y Rampolla buscando encajar en un esquema de conflicto donde (a diferencia del primer caso), el sexo no tenía tanta relevancia.

La segunda mitad de El club de las divorciadas estuvo reservada para una presencia misteriosa, “una famosa que va a venir a contarnos su historia” había adelantado la conductora a modo de pista. Resultó ser la modelo Magalí Mora -recordada por su romance con Leonardo Fariña-, quien aseguró estar embarazada, al tiempo de relatar con todo detalle la tóxica historia que la alejó del padre de su hija, a quien no quiso nombrar.

Este tercer caso se llevó la última media hora del programa, y fue un cambio de timón en relación a lo que se había visto hasta ese momento. La presencia de una figura mediática colocó al envío en un terreno más favorable para la repercusión posterior.

A pesar de haber sido analizado y reformulado varias veces antes de su estreno, en su intención de ser un espejo de la realidad dura y opresiva que viven muchas mujeres, el talk show choca contra un horario hasta ahora destinado a propuestas más divertidas, amenas y pasatistas (va después de 100 argentinos dicen y antes de El gran premio de la cocina y Bienvenidos a bordo). Por su parte Laurita Fernández, que ya ha demostrado con creces su talento como conductora, también necesita acomodarse en un lugar más atractivo, que vaya más allá de ser quien subraya lo dicho por las protagonistas.

El club de las divorciadas todavía está en busca de su identidad, esperemos que el rating acompañe y le dé el tiempo necesario para que la encuentre.