El reproche en vivo de Sofía Gala que descolocó a Moria Casán

A principio de este milenio, Alicia Zanca convocó a un grupo de populares actrices para ponerse en la piel de un puñado de alumnas y monjas de un colegio religioso. La pieza, Chicas católicas, fue un éxito. Y como todo éxito, en estos tiempos de revivals, dos décadas después la obra volvió a la cartelera, con Sofía Castiglione como una de sus protagonistas.

Por eso, la actriz -junto a sus compañeras de elenco, Marta Mediavilla, Cande Molfese, Iride Mockert y Tamara Garzón- concedió una entrevista desde el teatro Picadilly. ¿A qué programa? A Incorrectas, el ciclo que conduce su mamá, Moria Casán, por la pantalla de América.

Fiel a su estilo de no esconder los trapos sucios y lavarlos frente a cámara, la exvedette aprovechó la presencia en el móvil de su hija para charlar sobre cuestiones familiares y personales. El resultado, sin embargo, la dejó literalmente sin palabras: Sofía terminó pasándole factura por una elección que tomó sobre su vida y su educación.

A propósito del título de la obra, una de las panelistas quiso saber si alguna de las actrices había cursado sus estudios en un colegio católico y, entonces, Castiglione tomó la palabra. Hablándole directamente a su madre, expresó: "¿Por qué me mandaste a un colegio católico? Nadie me puede creer que sos creyente y que cuando te dije que no creía en Dios te pusiste a llorar".

Moria parecía no recordar ese momento, pero cuando quiso meter un bocadillo, su hija continuó: "Yo tenía 15 años, más o menos. Después modernizaste tu pensamiento y (empezaste a decir que) Dios es como cada uno cree y te abriste un poco más a mi idea", matizó, quizá con ironía.

"¿Pero vos sos atea o agnóstica?", quiso saber, entonces, su mamá. "No creo en la idea de Dios y no creo en la Iglesia, nada. No puedo creer que digan que Dios es un hombre, que un ser que se parece a nosotros sea el que domina todo. ¡Me mato! Si es así, no quiero tener nada que ver.", explicó entonces la actriz.

"La única que me deja callada es mi hija... Seguí diciéndome cosas de las que nunca me enteré porque quizá como mamá fui pésima", alcanzó a esbozar la conductora. Más piadosa, Sofía entonces le respondió: "¡No! ¡Sos la mejor mamá! Fuiste una mamá increíble; nunca me rompiste los h...".

Sin embargo, Moria pareció no quedar conforme. "Vos me exigiste límites que yo no te puse", analizó. Ahora más didáctica, su hija entonces intentó calmarla: "Bueno, pero equivocarse con los hijos yo creo que es fundamental. Aunque uno hiciera todo lo que cree que tendría que hacer bien, tus hijos te van a pedir otra cosa. Porque que tu hijo se rebele ante vos es parte de una buena educación. Para los hijos, los padres son Dios, justamente; los que saben todo, los que tienen la verdad... Y en un momento empezás a adolescer, a hacerte adulto vos y te das cuenta de que en realidad son personas como vos, que se equivocan. Psicológicamente, hay que matar a los padres para poder entenderlos".