El tenso cruce entre Jorge Rial y Marcela Tauro por el caso Mühlberger

Jorge Rial y Marcela Tauro protagonizaron un fuerte cruce al aire por el caso de Rubén Mühlberger, el "médico de los famosos"

20 de mayo de 2020 • 02:29

La detención y posterior situación procesal de Rubén Mühlberger , el "médico de los famosos" generó una catarata de denuncias y testimonios , pero también abrió una grieta entre conductores y panelistas de los principales programas de chimentos.

La primera discusión del día sobre el tema se dio en Intrusos . Mientras entrevistaban a Juan Roccabruna, colaborador de la clínica clausurada el jueves pasado , Marcela Tauro interrumpió con una acusación para el invitado: "Te están acusando de haber pasado fondos de él para comprar cosas por Mercado Pago. Hay una imputación", aseguró.

Semejante aseveración mereció el pedido de explicaciones del conductor del programa, Jorge Rial , quien mirando fijamente a su colega le preguntó si esa "imputación" era judicial. "No, no creo que sea judicial todavía. Dicen que te autotransferiste 300 mil pesos desde tu teléfono, dicen que robaste las claves de la clínica", insistió Tauro, íntima amiga de Marcelo Polino, uno de los "pacientes famosos" de Mülberger.

A partir de ese momento, se generó un fuerte y tenso ida y vuelta entre los dos periodistas. "¿Quién te manda esta información", quiso saber el conductor. "Un informante mío", respondió ella, pero no logró conformar a su jefe, quien visiblemente ofuscado, disparó: "Pero tenemos que dar los nombres Marcela, porque yo doy todos los nombres. Yo lamentablemente no tengo el nombre sino lo daría. ¿Quién es?".

"No voy a dar el nombre de mi informante, perdón, Jorge, pero hasta ahora no fallé en todo lo que dije", se disculpó Tauro. Pero Rial insistió: "Si no me das nombres, te pido que no sigas poniendo información anónima. Porque estamos todos tratando de hablar con la Justicia, de traer testimonios reales. Estamos leyendo testimonios del Ministerio de Salud y un NN te tira esto que no sabemos si es verdad. Es más, lo invito a salir al aire a tu informante".

Horas más tarde, en la pantalla de El Nueve, Denise Dumas y José María Listorti recibieron, también, a Roccabruna. Mientras el muchacho daba detalles de lo que ocurría en la clínica, esta vez la encargada de interrumpirlo fue Fernanda Iglesias . "Me llama la atención que todos hablan de este lugar mal, obviamente, pero como si fueran ajenos", resaltó la panelista de Hay que ver.

En este caso, la que tomó la palabra fue Dumas: "Es que es ajeno, es un chico que empezó a trabajar hace unos meses y de repente empieza a ver esto", explicó. Pero Iglesias insistió: "¿Pero vos te quedás en un lugar así?". El entrevistado, entonces, quiso dar un ejemplo y se preguntó si eso no es lo que ocurre, también, con muchas mujeres que sufren violencia doméstica.

"Chicos, estamos cambiando el eje de la conversación. Estamos hablando de Mühlberger. Les pido por favor que hagamos centro acá, porque si no, estamos hablando de cualquier cosa", pidió entonces Listorti. Y mirando a su entrevistado, agregó: "Olvidate de esto". Esas palabras no cayeron bien en su panelista, quien le retrucó: "¿Pero por qué me decís así? ¿Olvidate qué? A mí me hace ruido, ¿no te hace ruido?". Luego de un fuerte intercambio entre ambos, volvió a tomar la palabra Dumas: "¿Sabés qué, Fer? Entonces cada persona que tiene un trabajo en donde hay maltrato... Vos estuviste con (Roberto) Pettinato y vivías cosas espantosas...".

"Yo fui una víctima", se defendió Iglesias, y Dumas retrucó: "Él también puede ser una víctima de eso. Vos viste las cosas que hacía (Pettinato) con los demás y tardaste un montón de tiempo en animarte a hablar. Él, a lo mejor, veía todo esto y no tenía ganas, tenía miedo, o no podía decirlo porque es el único laburo que tenía".