Varios son los famosos que se atendían con el médico Rubén Mühlberger y que, a partir de su detención , decidieron salir a hablar y contar su experiencia. Tal es el caso del periodista Luis Ventura que acudió a sus tratamientos estéticos para verse mejor y que terminó siendo víctima de una liposucción de papada sin su consentimiento.

"Yo fui durante mucho tiempo; es más, tengo muy buena relación con él. Su clínica parecía la NASA. Ahí vi a gente como Cecilia Bolocco, Betiana Blum, Catherine Fulop, Marcelo Polino... Nos encontrábamos en los pasillos y nos quedábamos charlando", relató el panelista de América en una nota con Los ángeles de la mañana .

Tras asegurar que acudió a sus tratamientos estéticos porque le pidieron que cuide su imagen, Ventura contó cómo fue su "experiencia Mühlberger". "Yo siempre vendí periodismo pero como la tele es imagen, lo fui a ver. Me hizo sentir bien, me hizo análisis clínicos y me dijo que me tenía que poner algunos refuerzos de vitaminas y proteínas a través de los famosos sueros que me incorporaban vía intravenosa. También, me hizo electrodos que eliminabas la grasa por la orina", señaló.

Sin embargo, lo más grave de su relato vino a continuación: "Hasta que un día me cita a las 8 de la mañana en la clínica diciéndome que me iba a hacer un tratamiento nuevo. Cuando fui estaba el solo. Entré a uno de los consultorios, me hizo acostar en una camilla que no era plana, era ondulada y me puso un tapaojos como esos que te dan en los aviones. Me dijo que me tranquilizara, que él me iba a hacer la práctica", contó con lujo de detalles.

"Empecé a sentir como pequeños pinchazos en la zona maxilar. Me puso un gel congelado por todo el cuello y después empecé a sentir como unos tironeos en el cuello. La verdad que no le pregunte qué me estaba haciendo porque deposité mi confianza en él pero después me di cuenta qué me había hecho tres cortes chiquititos debajo del mentón. Yo creo que me hizo una liposucción sin mi consentimiento", lanzó el periodista de espectáculos sorpresivamente.

En cuanto a su decisión de no atenderse más con Mühlberger, Ventura explicó: "Vi algunas cosas que no me cerraban. En el tema de electrodos una vez empecé a orinar sangre y ahí dije: 'Pero si yo estaba bien'. Entonces decidí no ir más. Cada vez que él hacia algún lanzamiento, me convocaba. Si podía asistir iba, sino no", concluyó.