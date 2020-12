La abogada Elba Marcovecchio está en Uruguay junto a su novio, Jorge Lanata

Convocada para hablar de las causas que lleva adelante en representación de Claudia Villafañe y Valeria Lynch, la abogada Elba Marcovecchio se puso colorada cuando le preguntaron sobre su flamante novio, Jorge Lanata. Jorge Rial, conductor de Intrusos (América) le preguntó por qué la última vez que habían hablado no le había contado que estaba en pareja. "Si me hubieran preguntado yo contaba", se atajó ella. "Es que no nos metemos en la vida privada de la gente", ironizó el conductor. Sin embargo siguió investigando y así se enteró que la pareja está en Uruguay, en la casa que el periodista de eltrece tiene en Punta del Este y que allí se quedarán por algunas semanas.

"Se complicó porque cierran las fronteras, pero estoy trabajando y Jorge está bien, empezó a tomar sol, está quemadito. Hablo de esto y me pongo colorada", dijo la abogada entre risas. Rial le recomendó que admire las obras de arte que colecciona Lanata y ella arriesgó: "Le digo, porque está acá, lo llamo para ver si quiere hablar". Pero el periodista no apareció. De todas maneras, la abogada expresó: "Estamos muy bien, estoy enamorada".

Claudia Villafañe vs Diego Maradona

Abogada de Villafañe, Marcovecchio habló sobre las causas cruzadas de Claudia y Diego Maradona. "Muchas causas se cayeron, pero queda abierta una causa civil que Diego le inició a Claudia y otras que ella le inicio a él. Y queda firme también la causa contra Amazon sobre la serie de Diego. Desde hace tiempo peleamos por el rol de Claudia en esa serie. Diego siempre fue reacio a entregar el contrato que firmó y necesitamos saber qué le cedió y qué capacidad tiene Amazon de hacer más temporadas. Sabemos que va a haber una segunda temporada y esos derechos económicos serán parte de la herencia", detalló. Y agregó: "Tenemos un indicio de lo que firmó pero independientemente queremos impedir que se ejerza violencia viral contra Claudia. Hay una restricción y eso no significa que no salga al aire. Podrá salir, pero no podrán utilizar la imagen de Claudia para ejercer violencia de género. Venden la serie como una biopic y es un género basado en hechos reales. La Justicia ordenará que se eliminen las escenas violentas. La reparación económica es simbólica comparada con ese daño".

Valeria Lynch Vs Cau Bornes

Como abogada de Valeria Lynch, respondió sobre el reclamo económico de Cau Bornes. "Entre excónyuges puede darse una prestación asistencial si la otra parte no tiene recursos, pero no es el caso y además Cau está apto para trabajar. Esta no es una cuestión de género. Se casaron cuando ella hay tenía su casa de San Isidro y él se mudó ahí. Falta liquidar la sociedad conyugal. Valeria está dispuesta a mostrar todo lo que generó en esos años de matrimonio, pero lo bueno hubiera sido que generarán algo los dos".

Sobre la acusación de que Lynch se jugó mucho dinero en las maquinitas tragamonedas, la Marcovecchio remarcó: "No es cierto. Todo esto daña en lo espiritual a la mujer que hoy es el sostén de Tais, la hija de Cau. La está manteniendo sola y no pide nada. No creo que un juzgado le dé compensación económica y de ninguna manera va a ser consensuado".

