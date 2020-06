Claudia Villafañe habló por primera vez de la miniserie sobre Diego Maradona que estrenará Amazon Prime Video Fuente: Archivo

Todavía no se estrenó y ya estalló el escándalo. A raíz de que se dieron a conocer algunos fragmentos del guion de lo que será la miniserie sobre la vida de Diego Armando Maradona , surgieron varios enojos al advertir que, en ellos, se estaba faltando a la verdad. El primero en salir a hablar fue Guillermo Coppola , exmanager y amigo del deportista. Hoy, fue el turno de Claudia Villafañe , quien tras haber mandado una medida cautelar rompió el silencio en Intrusos .

"La verdad que ya no me sorprende nada. Estoy un poco cansada de todo esto, hay cosas más importantes que resolver que este tema de la miniserie", comenzó la exmujer de Maradona en comunicación telefónica con el ciclo de América . Tras asegurar que nunca pudo acceder a los libros de la serie, comentó: "Yo ya conté lo que había pasado. Me llamaron de Amazon, hablé con alguien que vino de México y cuando me contaron quiénes eran los que iban a contar la historia de Diego (en referencia a Ferro Viera y Luis Ventura) les dije que no me interesaba participar. Después no supe mas nada".

Claudia reveló que muchos de los actores convocados la llamaron sorprendidos por el contenido de los guiones. "Cuando se empezó a hablar del primer libro contaban que yo decía un montón de barbaridades y me enojé mucho. Julieta Cardinali me mandó un mensaje que quería hablar conmigo. Ella estaba esperando que nos encontráramos. Era lo más lógico si me tenía que interpretar que tuviera una conexión conmigo para poder hacer el personaje pero a mí nunca me contactaron. A ella le dijeron que yo estaba de acuerdo con los guiones".

Aunque ni bien ocurrió eso mandó una medida cautelar para poder acceder a los contratos y libretos de la historia, pero Villafañe nunca pudo acceder a los mismos. "Yo a través de una medida cautelar notifiqué esto y (Matías) Morla me lo anuló (abogado de Diego Maradona), se dieron como no notificados. Nunca se hizo nada sobre Diego. No está mal que lo hagan pero siempre y cuando sea algo real. Yo no estoy preocupada porque sé lo que hice y quién soy. Aprendí a no hacerme malasangre por estas cosas, pero lo que no voy a permitir es que muestren una persona que no soy sólo para tener más rating. Hay muchas cosas lindas para mostrar antes que cosas que no son verdad. Por algo jamás contestaron mis carta documentos, mis telegramas", reveló.

Más tarde, en la misma entrevista con Intrusos , Claudia lanzó una teoría sobre los motivos por los cuales la quieren dejar mal parada. "Creo que sigue siendo violencia de género, algo sistemático que ejercen sobre mi desde hace cuatro años. Todos los meses una cosa nueva. Denuncias en AFIP, en la Justicia y ahora esto. Como no pueden hacerlo más por redes o en la tele porque no me pueden nombrar más, ni bien ni mal, lo hacen a través de la serie", señaló.

Sin embargo, la mamá de Dalma y Yanina confesó que la relación puertas adentro es distinta . "Después de cosas así me toca compartir cumpleaños de Benja, donde nos vemos, bailamos hasta las 4 de la mañana, nos sacamos fotos o el lanzamiento de la linea de accesorios de Yanina y esas son cosas que no se saben, quedan en nuestra intimidad porque somos una familia y lo vamos a ser siempre", reveló.

Frente al asombro de los panelistas del ciclo, Villafañe aseguró que es imposible hablar con él sobre estas cuestiones legales. "Las cosas pasan y no se habla para atrás. Yo intento comunicarme, tener diálogo, porque hay muchas cosas que tenemos pendientes todavía, pero no lo logro. Así que intento seguir mi camino. No quiero hablar mal de nadie pero hay muchos desencuentros. El es grande, va a cumplir 60 años y sabe lo que hace", explicó.

A veces me gustaría hacer un cara a cara con Rocío y Verónica. No está bueno que cuenten cambiado lo que yo viví Claudia Villafañe

"Yo viví todas estas situaciones. Tengo 58 años y lo conocí a los 14. Conozco a todas las personas que pasaron por su vida, las buenas, las malas. Ninguna persona me puede decir algo que yo no sepa. No voy a salir a cada rato a desmentir a quienes van a la tele a decir algo. Yo viví situaciones que no se cuentan cómo realmente fueron. A veces me gustaría hacer un cara a cara con Rocío y Verónica. No está bueno que cuenten cambiado lo que yo viví", advirtió.

Mientras que en la serie plantean que Villafañe tuvo una mala relación con Doña Tota y que Cristiana Sinagra, la madre de Diego Junior, sería su favorita, opinó: "No voy a hablar de eso, lo único que puedo decir es que lo conocí a Diego en el año 76 y Cristiana 10 años después. No sé qué relación pudo tener con la familia de Diego. Sé la que tuve yo y la que sigo teniendo aun con algunos hermanos y sobrinos, que los vi crecer y todavía me dicen tía".

En referencia a cómo se trata en la miniserie las adicciones de Maradona, Claudia Villafañe reflexionó: "La droga es un tema que pasé en su vida y no se puede ocultar, pero hay que ver de qué manera se cuenta. Él reconoció públicamente su adicción, es una parte más de su vida". En cuanto a si tiene miedo cómo puede afectar a su nieto Benjamín lo que se cuente en la biografía, confesó: "Benja tiene una mamá increíble y sabe tanto lo bueno como lo malo de su abuelo. Si te metés en internet salta todo, asi que son cosas que ya se hablaron en familia. Lo que hice siempre fue preservar a mis cachorros. Por suerte las cosas siempre me salieron bien, pude llevar adelante la familia con lo bueno y lo malo", concluyó.