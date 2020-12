El abogado de Cau Bornes aseguró que Valeria Lynch "ejerció violencia económica" con el cantante Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

9 de diciembre de 2020 • 20:15

Gabriel Turek, abogado de Cau Bornes, aseguró este miércoles que Valeria Lynch ejerció violencia económica sobre su cliente.

"Cuando se fue de la casa que compartían, Cau se llevó el colchón y su ropa y nada más. Estando económicamente endeble, fue dado de baja en el plan de salud. Cau se fue sin nada, ni siquiera se llevó sus enceres personales. Fue para evitar el conflicto, porque es un caballero", detalló el letrado, en diálogo con el programa Confrontados.

Además, Turek dijo que la intérprete de "Ámame en cámara lenta" inicio el expediente de divorcio por presentación unilateral. "Cau me pidió que lo represente. No podemos seguir con esta mujer egocéntrica y autoritaria, que se maneja así en el ámbito privado y en el laboral también. (...) Mi cliente no pide más que lo que le corresponde", explicó.

"Después de 13 años de casado no te podés ir de tu casa con un bolsito y que te dejen sin acceso a nada del nivel de vida que tenías. Lo único que le faltó decir es que deje el pasto cortado y se retire", ironizó luego el representante legal de Bornes.

El abogado no confirmó cuánto es el monto de la manutención mensual que reclama su representado: "No es exacto que pedimos 180 mil pesos. Y tampoco planteamos pedir la mitad de las escuelas, pero en cualquier matrimonio lo que se produce en 13 años de casados se divide porque se aplica el derecho vigente del código civil. En ese matrimonio, Valeria era la empresaria, con 15 escuelas, una marca de ropa, shows. Y la otra parte es un señor que hace shows en el interior, y aporta lo suyo. Ya pedimos una pericia contable".