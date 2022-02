Emocionado, Luis Otero regresó al estudio de Telenoche para anunciar su vuelta a la televisión

Faltaban pocos minutos para las 21 cuando los conductores de Telenoche le dieron oficialmente la bienvenida a Luis Otero, nuevamente, al equipo de noticias de eltrece. “Queremos contarles algo lindo”, adelantó Diego Leuco. “Porque cuando hay un día de intensidad periodística, hay que traer a un periodista, a un número uno”, agregó Luciana Geuna. La cámara, entonces, enfocó a un sonriente Otero, que los esperaba sentado en uno de los sillones del estudio.

“La primera vez que podemos hacer una sonrisa en este programa tremendo”, expresó el invitado, en referencia al tema casi excluyente de esa noche en el noticiero: las víctimas de la cocaína adulterada en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

“Estás en tu casa; en este estudio que te tuvo tantos años, contanos todo”, inquirió, entonces, Leuco. Y quien fue la cara durante décadas del noticiero del mediodía del canal, tomó, entonces, la palabra: “ Estamos en casa nuevamente. Sabés que tengo una sensación tan fuerte... Una emoción tan grande de estar acá con ustedes... Saludé a todos los que me encontré por los pasillos, creo que saludé hasta a las puertas; y la emoción me ganó varias veces. No quiero hablar mucho porque me voy a poner a lagrimear ”.

Geuna, entonces, le confesó que estaba nerviosa de tenerlo en el piso, porque desde siempre fue televidente de sus programas. “Si vos tenés nervios, ¡imaginate yo! Estoy como el primer día, el 17 de diciembre de 1983″, explicó Otero, quien recordó que entró en el canal “para hacer locución en off”. Luego, contó de qué se trata el nuevo proyecto que lo tendrá como protagonista: “Estoy volviendo a un ciclo nuevo, a un desafío nuevo, a un trabajo que ya conozco bastante, pero con un equipo espectacular que se está armando y que es para el mediodía de eltrece”.

Tras otra tanda de elogios de los conductores, Otero continuó: “ Tengo un orgullo tan grande... Esta nueva oportunidad no la esperaba, de ninguna manera. Porque, cuando uno se va de un lugar, por ahí la vida no te da la oportunidad de volver. Por eso, esta nueva oportunidad me agarra con unos cuantos años de profesión y con un aprendizaje enorme, por estos tres años de conocimiento intensivo de la realidad política argentina, que algún día contaremos en profundidad. Les digo que da para escribir un libro ”, expresó, otra vez risueño.

“Tengo el agradecimiento enorme para con esta casa que me vuelve a dar lugar. Me siento muy honrado”, expresó. Y mirando a cámara, como en los viejos tiempos, agregó: “Muy honrado de volverte a ver a vos en casa, desde este lugar en el que estuve tantos años y en el que, prometo, voy a los años que me permitan, dando lo mejor posible de mí; comunicándote de la mejor manera posible las noticias, contándote lo que vos necesitás saber para que este país sea mejor. Desde acá, desde este lugar, defendiendo la República, la libertad de prensa y de expresión”.

Leuco quiso saber cuánto tiempo hacía que no regresaba al canal, y Otero respondió con una recriminación: “¿Sabés? No me invitaban seguido. De otros canales sí, y llegué a pensar que estaban enojados conmigo... Pero cada vez que vine, este mismo cariño de hoy se manifestó”.

De fondo, se veían imágenes de su paso por los noticieros del canal, de sus coberturas y móviles. Entre esas imágenes, se lo vio cantando “Los mareados”. Geuna, entonces, le preguntó si podía cantarles un tango, pero él se negó. “Más que un tango... Hay que ampliar un poco el repertorio, estamos para otra cosa. Cantar ‘Volver’, te da bajón. ‘Volvió una noche’, también es medio bajón”, expresó. Y entonces, la conductora cambió su pedido: le solicitó que presentara a José Bianco; Otero accedió, pero antes se fundió en un abrazo con el especialista en meteorología.

En marzo del 2019, Otero se despedía de Noticiero Trece. Con una profunda emoción, acompañado por su compañera de conducción Silvia Martínez Cassina, el periodista anunciaba que estaba listo para tomar nuevos rumbos por fuera del medio. “Después de estos 35 años en esta casa, porque este canal es mi casa, voy a empezar a trabajar por mi casa de toda la vida. Hace 56 años que vivo en Avellaneda, desde que nací. Conozco Avellaneda y a sus vecinos, vivo en la casa donde se crió mi madre, y me crié yo y también mis hijos. Nunca me mudé de ahí, y lo que siempre quise hacer fue servir a los demás”, decía Otero. “Lo que quiero es servir, ya no me alcanzaba con contar lo que pasa, lo que quiero es hacer cosas para poder construir una Avellaneda mejor. (...) Hay que trabajar para cambiar las cosas”, sumaba. Así, el conductor adelantaba su decisión de postularse como intendente de la ciudad.

Sin embargo, el mundo de la política no resultó ser lo que Otero esperaba, y luego de un tiempo trabajando dentro de Juntos por el Cambio, decidió en agosto de este año renunciar al comité de la UCR de Avellaneda, argumentando “diferencias esenciales, acumuladas e inaceptables” con las autoridades del partido. Y, a partir de ese paso al costado, llegó una nueva posibilidad de reencontrarse con su primer amor, el periodismo.

Como adelantó LA NACION, Otero fue convocado por las autoridades del canal para volver a sumarse a sus filas y él mismo confirmó que retomará su lugar en el noticiero del mediodía a partir de la inminente salida de quien fue su reemplazante, Sergio Lapegüe.

Hace algunos meses, Lapegüe anunció que después de un año muy movilizante en lo personal -estuvo muy grave tras contagiarse de coronavirus, en febrero de este año-, dejaría libre su puesto en el Noticiero Trece con la idea de poder trabajar un poco menos y estar más tranquilo. Todo apunta a que sería Otero quien vuelva a ponerse al frente de la conducción, para reencontrarse así con el público de los mediodías.