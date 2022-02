Sergio Lapegüe se despidió del noticiero del mediodía, pero un llamativo olvido causó sorpresa

Minutos después de que, en Telenoche, Luciana Geuna y Diego Leuco le dieran la bienvenida a Luis Otero al equipo de noticias del canal, Sergio Lapegüe subió a sus redes sociales un mensaje en el que explica los motivos de su alejamiento de Noticiero Trece.

“Al final pude, lo que siempre tanto me costó que es dejar, lo logré. El futuro es hoy, me dijo alguien que conocí en las vacaciones, y tiene razón. Los quiero. Solo tengo palabras de agradecimiento”, escribió el conductor, junto al clip en el que se explaya sobre su decisión.

“Amigos, ¿Cómo están? Para ustedes, para todos los que me han preguntado tantas veces qué voy a hacer, ‘¿Volvés al mediodía?’, ‘¿No volvés?’... Es difícil tomar determinaciones, por lo menos para mí, dejar cosas que uno ama y que uno quiere, pero ya lo venía meditando hace un tiempo. Escribí un libro que se llama Parar y he tomado la determinación de dejar uno de los noticieros. Dejo el Notitrece ”, expresa en el clip, mirando a cámara.

Y continuó: “Nos vamos a seguir viendo en Tempraneros, vamos a seguir despertándonos juntos de 6 a 10 de la mañana, y obviamente en la radio, en La 100, cada vuelta, cada tarde”.

“Eran muchas horas de aire; estaba verdaderamente cansado y después de haber tocado fondo con el Covid, como ustedes saben, tomé la determinación de disfrutar más de la familia, de mis amigos, de mis tiempos libres; ir al gimnasio, tocar la guitarra con mis amigos de la banda, estar más tiempo con mi mamá, que eso no lo podía hacer, estar más tiempo con mis hijos”, explicó.

“ Dejo muchos amigos en el Notitrece, que los voy a seguir viendo. Es un noticiero muy querido por mí. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos: para los productores, todo el equipo técnico . Nos vamos a seguir viendo, por cierto. Agradezco a mi productor ejecutivo, a Carlos D’Elía, que me dio la oportunidad de conducirlo y a Ricardo Ravanelli que me ayudó un poco a tomar esta determinación, porque no es fácil dejar cosas”, sumó, omitiendo a quien fue su compañera en la conducción desde su desembarco en el ciclo, la periodista Silvia Martínez Cassina.

“Está bueno, porque empieza un nuevo ciclo; empieza un nuevo programa con el doctor Luis Otero, mi amigo, también, a quien tuve la oportunidad de reemplazar muchas veces”, continuó el animador. Y finalizó: “ Hay que saber decir basta o darse cuenta de que el carretel cada vez se va cortando más y queda menos hilo. Cuando vos llegás a darte cuenta de esto, vos decís: es un buen momento ”.

Lapegüe desembarcó en el noticiero del mediodía de eltrece a principios de 2019. En ese momento, tras 35 años en Artear, el periodista Luis Otero, el histórico conductor del programa junto a Martínez Cassina, abandonaba la televisión para dedicarse a la política. Este miércoles, Geuna y Leuco lo recibieron en el estudio de Telenoche para oficializar su regreso. Otero confirmó, de esta manera, que volverá a estar ser la cara de los mediodías del canal, aunque no precisó si volverá a ponerse al frente de Noticiero Trece o conducirá un nuevo ciclo. Según trascendió, su desembarco se hará efectivo a partir de marzo.

A fines de enero de 2021, Lapegüe contrajo Covid, y su cuadro empeoró al punto de pasar 21 días internado en terapia intensiva. Meses más tarde, le contó a LA NACION cómo vivió la experiencia de haber sido dado de alta: “Volver a la vida es un sueño. Lo más hermoso que me pasó fue el nacimiento de mis hijos, pero esto es algo similar. Cuando me abracé con mi hijo, me dijo: ‘Naciste de nuevo’, ahí fui tomando conciencia, porque yo no me daba cuenta que estaba tan mal, la mente te protege mucho. Lo único que quería era volver a caminar por mi barrio y estar en el césped de mi casa con los pies descalzos. Y a mi mujer le pedí comer una milanesa. Caminaba como un abuelito, cuando llegué acá todavía tenía neumonía. Durante tres meses seguí así, por eso bajé diez kilos”.

En esa misma entrevista, adelantaba: “Si te digo que bajé un cambio, sería mentirte. Eso será el año que viene [por 2022], pero comencé a hacer reflexología, meditación, estoy más energético y sensorial. Ahora agradezco al universo la energía para levantarme”.