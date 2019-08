Sol Pérez se refirió a los rumores que la relacionan con Gastón Soffritti Crédito: Instagram

Todo comenzó el domingo a la noche en el programa de Susana Giménez. Sol Pérez y Gastón Soffritti jugaron en el mismo equipo de "No pierdas el dinero", la nueva sección del ciclo de la diva y la buena química entre ambos llamó la atención de más de uno en el piso. Pero las cosas no quedaron ahí, y el lunes la exchica del clima lo entrevistó junto a Diego Ramos en Tarde pero temprano, el programa que conduce por Net tv. Entre charla y charla, un detalle sorpresivo salió a la luz: hace algunos años, tuvieron un "encuentro cercano" en un boliche.

"Éramos muy chicos. Él ya era famoso, estaba en Patito Feo. Yo tenía 15 años, no me conocía nadie. Chapamos en Abadía pero tuvimos que cortar rápido porque mi novio estaba en el boliche, en otra pista. Yo me lo chapé en la pista de cumbia, y vino mi mejor amiga, que también era amiga de mi novio, me agarró del pelo y me sacó", recordó Pérez este mediodía en Involucrados.

Frente a la mirada atónita de sus compañeros, la rubia aseguró ser "muy infiel de chica" y no descartó un posible nuevo encuentro con el actor. "Él está soltero y yo también. Por ahora, solo charlamos", confesó la mediática que, en las últimas horas, comenzó a seguir al galancito en Instagram.

Sin que Pérez la desmienta, la coconductora del magazine de América, Pía Shaw, aseguró que ambos ya se están conociendo y agregó más datos al respecto: "Hoy me vino a pedir un consejo y le dije: 'no vayas a la casa, mejor anda a un bar'". Frente a esto, Sol se rió y disparó: "Es verdad, yo soy muy peligrosa".

Según lo que pudimos ver hasta ahora, Soffritti no negó la situación, aunque asegura no acordarse del beso con la modelo. "A Sol me la crucé en eventos, pero más que una charla no tuvimos", indicó. En cuanto a un posible acercamiento entre ellos, el ex de Stef Roitman confesó que estaría dispuesto a ser su coach de actuación y agregó: "Cuando uno está soltero, puede hacer lo que quiere". ¿Pasará algo?