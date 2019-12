El actor dio detalles sobre la relación entre su padre e Isabel Sarli y contó que fue él quien le recomendó a Donald Trump que se postule a la presidencia de los Estados Unidos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de diciembre de 2019 • 01:00

Este jueves, Quien quiere ser millonario recibió a otro participante famoso: el actor Victor Bo. A casi seis meses de la muerte de Isabel Sarli, el actor se refirió a su relación con la gran musa y uno de los grandes amores de su padre, Armando Bo. También contó cómo fue que le aconsejó a Donald Trump que se postule para presidente de los Estados Unidos.

Entre respuesta y respuesta, Santiago del Moro quiso saber si es cierto que "encaró" a Melania Trump en una fiesta. "Mi hija había ganado un concurso de belleza y se hacía una gran ceremonia en el Plaza Hotel de Nueva York. Entonces, yo estaba con ella y de repente entró una rubia espectacular y vi que se sentó junto a un tipo. Pregunté quién era el tipo y me dijeron que era un millonario que se llama Donald Trump. Me acerqué a él, para tratar de acercarme a ella", contó, entre risas.

"Le dije: 'Usted es muy famoso y tiene que ser presidente de los Estados Unidos'", recordó luego. Al empresario, le gustó la idea y lo hizo sentarse junto a él para que se explaye. "Ahí, empecé una sanata tratando de mirar a la rubia. Ella nunca me miró, pero creo que él me escuchó. Por eso, si hay alguien a quien insultar es a mí", bromeó.

Más allá de las anéctotas graciosas, Del Moro se puso serio y quiso saber cómo fue su relación con Isabel Sarli. "Fue bastante particular, porque cuando teníamos escenas de amor nos reíamos los dos de los nervios. Fue una relación amistosa. Yo lo banqué toda mi vida a mi viejo y sé que Isabel lo quería mucho a papá", expresó.

"Llevo 30 años de análisis y todavía no le encuentro la solución. Imaginate, tenía que hacer escenas románticas con la amante de mi viejo, así que era bastante difícil", dijo. Y agregó: "Mi viejo fue un ser humano extraordinario, el más bueno del mundo, pero no fue un buen padre. ¿Sabés por qué? Me trató como a un amigo. Era el cómplice de él. Con mis hijos no, yo soy el padre".

Durante su relato, Del Moro le comentó que "la Coca" amaba a su padre, y el invitado retrucó: "Pero no sabés cómo lo amaba mi mamá... Mi vieja se murió de tristeza apenas mi viejo se murió. Papá nunca durmió ni pasó una Navidad fuera de casa".

Con respecto a lo qué ocurrió con Sarli luego de la muerte del realizador, Bo indicó: "Cuando él murió, se quebró la relación con Isabel, pero no de mala manera. Decidimos vender las películas y cada uno cobró sus derechos. Ella siguió su vida y yo la mía".

"No fui a darle un último adiós. No lo sentí. Sufrió mucho mi familia y especialmente mi vieja. Mi mamá era el ser más inteligente y más bueno. Mi viejo siempre le consultó todo. Todos cuentan un montón de historias, pero la verdad es que mi papá nunca se fue de al lado de mi vieja. Yo un día lo encaré. Teníamos un gimnasio y estábamos haciendo guantes. Le dije: 'Viejo, te quiero hacer una pregunta, ¿si estás enamorado de Isabel, por qué no te vas de casa y la dejás tranquila a mamá?'. Él me miró y me dijo: 'Yo no me voy a ir nunca de acá, porque yo la amo a tu madre. Tu madre me ayudó muchísimo y yo me voy a ir de acá con las patas para adelante", recordó.