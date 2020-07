La modelo se lo tomó con humor, pero el conductor le exigió a su hijo que le pidiera perdón en vivo por el desafortunado comentario Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de julio de 2020 • 08:16

A partir de la confirmación de casos positivos de coronavirus en América TV, los integrantes de Polémica en el Bar transmitieron el programa desde sus casas. En este contexto Mariano Iúdica fue sorprendido por su hijo mientras estaban en vivo y expuso el comentario desafortunado y sexista que hizo el joven cuando vio a Luciana Salazar en la pantalla.

Horacio Cabak, Jey Mammon, Gastón Recondo, y Salazar salieron al aire desde distintos rincones de sus hogar. Primero, llamó la atención el empapelado floreado de la cocina de la modelo, y no faltaron las bromas de sus compañeros: "¿Luciana está acostada sobre un mantel para salir al aire o nos parece?".

En ese clima de humor el conductor se mostró descolocado al oír lo que le dijo alguien detrás de cámara. "Se escucha todo, estamos en vivo", remarcó Iúdica, y luego aclaró lo que había pasado.

"Dice mi hijo 'por qué no pintó escote' hoy", expresó el conductor, sin poder creer lo que dijo su hijo mayor, Osvaldo, de 21 años. "Eso que hablamos hoy sobre que iba a salir en vivo desde casa, que sean respetuosos", aclaró.

El comentario desafortunado del hijo de Mariano Iúdica a Luciana Salazar - Fuente: América TV 01:24

Video

"¿'Por qué no pintó escote' mandó? ¡No, es una bestia!", gritó Cabak desde su casa. Mientras tanto, Salazar preguntó: "¿Yo? ¿Por qué no me puse escote?", al tiempo que todos bromearon y respondieron: "No, lo dice por Jey Mammon".

Mientras la modelo se limitaba a sonreír y sacudía la cabeza de un lado al otro sin poder dar una respuesta, Iúdica volvió a tomar la palabra para retar a su hijo. "Estamos al aire y todo lo que vos digas se escucha, y yo me tengo que hacer el bol. para que no se escuche. Pedile perdón a Luciana".

"Vení, decile perdón a Luciana. Mirá a cámara y decile 'perdón, Luciana'", le repitió. "Perdón, Luciana", dijo el joven mientras aparecía en el cuadro por a penas unos segundos. "No, está bien, todo bien Osvaldo", cerró Salazar, y cambiaron de tema rápidamente.