Con un despliegue de bailarines, plumas y una Carmen cantando la cortina musical de su programa, este lunes a las 9 en punto arrancó Mañanísima. El matutino que, durante años estuvo en el canal de cable Ciudad Magazine, desembarcó en la pantalla de eltrece con nueva escenografía, equipo renovado y mucha actualidad.

Enfundada en un traje azul oscuro con un pronunciado escote y puños en blanco y del brazo de dos “Barbieritos” (haciendo un paralelismo con los “Susanos”), Carmen Barbieri hizo su entrada triunfal al estudio, en el que predominaban los tonos en naranja y violeta. Tras ver un video con recuerdos de su trayectoria, de Santiago Bal y de sus frases más icónicas, la conductora fue recibida por un saxofonista con el que improvisó algunos pasos de baile. “Muchas gracias Karin, gracias a todos”, dijo la mamá de Fede Bal al tiempo que aseguró que no estaba nerviosa. “Estoy muy feliz, estamos en el trece todos los días a las 9 de la mañana en vivo. Tengo un equipo soñado”, expresó mientras los presentaba uno a uno.

La primera en pasar al living fue Estefanía Berardi, quien ya era parte de este ciclo en la señal vecina. “Ay, qué felicidad estar acá con vos Carmen”, dijo la periodista enfundada en un minidress de un solo hombro en color nude. Otra de las figuras femeninas del nuevo staff es Majo Martino. “¡Qué alegría trabajar con vos”, dijo la panelista que lucía un vestido strapless que la conductora catalogó como “muy de noche” para esta ocasión.

En sintonía con sus compañeras, Diego Ramos también se mostró feliz por este debut y se reconoció fanático de este programa que comenzó en el cable. Luego siguió el turno de Lucas Bertero, quien en los últimos días cobró protagonismo por su pelea con Flor de la V. “ Para mí hoy es uno de los momentos más importantes. Yo empecé en esta casa en 2001, hice siete años con Mariana (Fabianni) y hoy mi medallita de oro es trabajar con vos”, le confesó el periodista muy contento por este nuevo comienzo.

“Esto es una fiesta, estoy desde temprano levantada porque nosotros arrancamos a las 5. Vamos a tener fiesta todo el tiempo con actualidad”, indicó Barbieri mientras presentaba a Ricardo Canaletti, el periodista a cargo de los policiales. “Una satisfacción y alegría estar acá. ¿Tenés ajustado los pantalones? Porque te los vas a agarrar, hay de todo”, anunció el experto.

Si bien el cambio de canal trajo algunos cambios, el formato será el mismo: mezclar actualidad con información de la farándula, invitados en vivo y cocina. Mientras que Guillermo Capuya estuvo a cargo de los temas médicos, las recetas quedaron en manos del chef Santiago Del Azar, quien se hizo conocido por El hotel de los famosos, y de Alberto Martín, quien aprovechó sus recetas para coquetear con Carmen una vez más. “Ay quién está, esperá, que te voy a dar un beso”, dijo la conductora al ver a su gran amigo mientras simulaba darle un pico tapándose la boca con un abanico. Sin embargo, el beso real y sin filtro ocurrió segundos después cuando ambos chefs la sorprendieron con un ramo de flores cada uno. “¡Qué lindo tener dos hombres en la cocina!”, lanzó la capocómica fiel a su estilo.

Debut y trapitos al sol

A tan sólo minutos de haber debutado, algunos integrantes del nuevo equipo se cruzaron en vivo. El primero que enfrentó a Estefi Berardi fue Lucas Bertero, quien con intenciones de limar asperezas antes de compartir este tiempo como compañeros, le echó en cara a la panelista algunos dichos que tuvo para con él. “Yo dije que no le creía ciertas cosas con un episodio de su vida que no voy a volver a traer a la mesa y ella para chicanearme a mí le falto el respeto a Carlos Monti, que es un conductor de 40 años”, lanzó el periodista mientras repitió las palabras de Berardi que le molestaron: “Ella dijo: ‘Me dijeron que Lucas Bertero dijo algo pero como no lo miro, no sé donde está’ ninguneando al canal NET que me dio una oportunidad cuando yo la estaba pasando realmente mal”, señaló quien hasta hace un tiempo formó parte del ciclo que Monti conduce por ese canal.

“Bueno, ¿ya está? Porque es muy largo y tengo que hablar yo también”, lo interrumpió Berardi dando su versión de los hechos. Si bien los panelistas se dieron la mano a modo de reconciliación, Berardi también fue increpada en vivo por Majo Martino. “Está todo bien porque ya lo hablamos en el aire, fuera del aire. A mí me molesto cómo encaro el tema de la acusación que se le hizo a mi hermano, Juan Martino, en un reality de este canal y me parece que temas tan delicados hay que tratarlos con mucho respeto, con mucho cuidado”, explicó Martino.

Berardi, quien es amiga de Flor Moyano, la participante que denunció al actor por abuso en su paso por El hotel de los famosos, volvió a exponer su postura: “Más allá de que el tema está en la justicia, yo emití mi opinión en base a videos públicos que vi. Yo nunca voy a bancar un maltrato de un hombre a una mujer porque no quiere tener relaciones sexuales”, señaló.

“Yo tampoco avalo ni banco a nadie que maltrate a nadie. Yo no quiero hablar del tema, pero por respeto a la mujer, soy mujer y no avalo ningún maltrato. Prefiero que la justicia lo determine. Me parece que no está bien lo que estás haciendo. Ojalá que la justicia accione rápido”, arremetió Martino antes de que la conductora diera por cerrado el tema.

Sorpresa en vivo e invitada polémica

Moria Casán visitó el piso del primer programa de Barbieri

Como se acostumbra en cada debut, no faltaron las sorpresas al aire . Así fue como la conductora fue sorprendida por su hijo, Federico Bal, quien se comunicó vía Zoom para estar presente en este nuevo comienzo. Tras desearle el mayor de los éxitos, el actor tuvo que frenar a su madre en varias oportunidades, como por ejemplo cuando esta le reclamó al aire su fama de Don Juan con las mujeres o que tiene que ponerse al día con sus controles médicos tras su enfermedad de cáncer de colon.

Minutos después, Barbieri anunció a su invitada del día: Moria Casán. Y para este primer programa no podía ser menos que una figura que fue compañera, amiga y rival a lo largo de su carrera . Así fue como las divas recordaron sus años juntas en pantalla o en un escenario, sus peleas más polémicas y los momentos más importantes de sus vidas como cuando Moria descubrió que Carmen estaba embarazada. “Toda una vida hermosa. Me alegro de este éxito porque sé de tu lucha más allá de nuestras peleas que son puteadas de tránsito: lo bueno que tenemos es que nos dijimos de todo”, aclaró la invitada antes de ver un compilado con sus históricos enfrentamientos.

Minutos después, Moria habló sobre su gran presente sentimental. “Estoy my bien, a mí me parecía que era muy difícil enamorarse, pero tengo un buen amor que es Galmarini que es lo más, muy buena gente, muy buen compañero. Es muy inteligente, bravo de carácter. Me domestica con la mirada porque él es muy prolijo y yo soy caótica”, contó mientras daba ejemplos de eso: “Yo soy medio salvaje para comer, si fuera por mí como sin utensilios, me gusta comer con la mano entonces dejo un quilombo en la mesa y él empieza a recoger las miguitas tipo Hansel y Gretel”, expresó. “Un día metí un zapato en una heladera; imaginate para un hombre tan conservador... Otro día encontró unos anteojos en la bañadera, entonces me dice: ‘Negra, esto no puede ser’”, agregó entre risas.

“Pero estoy muy contenta. Es una familia maravillosa los Galmarini-Massa. Malena es divina, me dice: ‘mami Mo, Abu Mo’ y yo me muero. La verdad es que es una familia con unos valores impresionantes, es una familia que milita la vida”, reveló. También hizo referencia a Sergio Massa, candidato a presidente de la Nación por Unión por la Patria. “Veo en él una cosa que nunca vi en mi vida: lo que trabaja. Nunca vi a nadie trabajar tanto. Además los valores de la familia, tienen otro concepto del prójimo”, expresó.

