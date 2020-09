Estelita en casa: El "Pelado" López y su preocupación por el proteccionismo animal

Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Néspolo

Aunque todavía se lo relaciona con CQC -programa del que surgió como parte de una nueva camada de noteros que luego saltó a la conducción-, el "Pelado" Guillermo López hace rato que tiene vuelo propio. Como parte de la promoción de Santo Sábado, que estrenará este fin de semana junto a Soledad Fandiño, el periodista pasó por Estelita en casa.

Entre anécdotas de sus comienzos en La banda del Golden Rocket, su parecido a José María Muscari, la equívoca relación con Andy Kusnetzoff (que se dirimió en el set de P.H.) y el correspondiente "chivo" del inminente debut, López mostró una faceta desconocida de su personalidad: el amor por los animales.

"Esta cuarentena me encontré cuidando dos gatitos cuando yo en la vida había tenido una mascota, a menos que fuera en casa de mi familia". Interesado en el tema, Jey Mammon quiso saber más detalles, y así el Pelado relató un hecho que hasta a él mismo lo sorprendió: "Los salvamos porque habían quedado en la calle. La madre había tenido a las gatitas, y cuando estuvieron a punto para poder partir les conseguimos un lugar, les encontramos casa".

De regreso a lo más insólito de su etapa profesional surgió su ida y vuelta con Gerardo Sofovich, que empezó a las patadas, pero terminó más que bien: "El programa (Caiga quién caiga) tenía una rivalidad con él. Durante diez años no me respondía nunca, tanto que en un momento la gracia fue ver hasta dónde toleraba que yo le rompiera las pelotas. Una vuelta lo fui a encarar y me responde, entonces me descolocó. Le dije que me acababa de hablar y me contestó: 'Te estoy empezando a respetar porque estás más grande y menos pelotudo'. Lo loco fue que ese próximo verano me ofreció formar parte de uno de sus espectáculos, pero como yo hacía radio en Pinamar no pude".