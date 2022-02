El día que Nicole Neumann paralizó la Ciudad: prometió desnudarse por los animales y descontroló el microcentro

Siempre comprometida con la lucha por los derechos de los animales, Nicole Neumman decidió que era hora de llevar sus valores a la calle y organizar una puesta en escena que enfocara la atención de los medios en la causa que tan fervorosamente defendía. Su plan era simple: caminar en traje de baño por el centro para indicar que, antes de ponerse pieles a modo de ropa, prefería no usar nada. La propuesta llegó a oídos del público de la mano de CQC: Caiga quien caiga (Telefe), quienes afirmaron que la modelo caminaría desnuda, solamente cubierta por una pancarta. Esa fue la clave para que, casi quince años después del suceso, aún se recuerde aquel día.

El hecho tuvo lugar en agosto del 2007, una época en la que muchas modelos y celebridades internacionales comenzaron a quitarse la ropa para poner la atención del mundo sobre diversas causas. Nicole, quien es conocida por su activismo relacionado al bienestar de los animales, tomó inspiración de sus colegas y quiso realizar lo mismo a nivel nacional. En esos años, CQC se encontraba en el punto más alto de su fama y, fiel a su esencia transgresora, le propusieron a Neumann armar el proyecto en conjunto.

El día que Nicole Neumann se desnudó por los animales

Guillermo “el Pelado” López, quien actualmente conduce Ranking Yenny (FM 100), pero que en aquel entonces era movilero del ciclo de Telefe, fue elegido para acompañar a la modelo en la osada travesía. En diálogo con LA NACION, recordó: “Lo que nunca imaginamos es que cuando Mario Pergolini dijo que íbamos a estar en Corrientes y Florida, iba a haber cinco mil personas en la esquina”. Entre risas, acotó: “Fue divertido de todas maneras, pero se transformó en un caos”.

El día llegó y, a pesar de que el invierno estaba a punto de terminar, el frío no daba tregua a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, ni siquiera las bajas temperaturas fueron suficientes para frenar el desenfreno que se gestaba en la calle. A lo largo de la mañana, centenares de cuerpos se acumularon en Corrientes y Florida a la espera de ver a la legendaria modelo desfilar sin nada más que un cartel en donde explicaba el por qué de su accionar.

La multitud, conformada mayoritariamente por varones, se agolpaba en las calles y veredas. Las personas trepaban a las estructuras metálicas de los edificios en construcción de la zona, se asomaban por los balcones y se colgaban de los semáforos o cualquier otro elemento que los ayudara a elevarse por encima de la muchedumbre. Las cabezas giraban en todas las direcciones en búsqueda de Nicole Neumann al mismo tiempo que los gritos propios de una hinchada de fútbol invadían el aire invernal.

La camioneta en donde Nicole Neumann y Guillermo "el Pelado" López intentaban llegar al Centro quedó atrapada archivo

Pasadas las 16, no había auto ni medio de transporte público que pudiese atravesar la barricada de seres humanos que impedía el paso. Mientras tanto, los minutos corrían y no había señal de Nicole Neuman, pero no porque la modelo hubiese faltado a su promesa, sino porque no había forma de que pudiera bajarse de la Renault Trafic color blanca en donde se dirigía al punto señalado. “La camioneta iba para atrás y nosotros le pedíamos al chofer que por favor fuera para adelante y él decía ‘no estoy yendo yo para atrás, me están llevando la camioneta para atrás’”, relató López.

En la calle, la gente no paraba de arribar al lugar indicado con la esperanza de ver con sus propios ojos un hecho sin precedentes dentro del mundo de la farándula. La muchedumbre, envalentonada, rompía en cánticos espontáneos y vitoreadas. A pesar de las eventuales peleas que brotaban entre los presentes y las piñas revoleadas al azar, el ambiente general era alegre. En el interior de la camioneta en donde viajaba la modelo se vivía otra realidad.

La muchedumbre invadió el centro porteño archivo

“Tanto el peluquero como el maquillador de Nicole estaban con un ataque de pánico. Nicole estaba más o menos parecido y yo pensaba que podía abrir la puerta para hablarle a la gente para que se tranquilice un poco la cosa. Pero era imposible”, explicó el Pelado López quien, a pesar de admitir que fue un “desmadre”, atesora el recuerdo como una divertida anécdota y la narra con una sonrisa.

Pero... ¿Cómo lo vivió la protagonista? Nicole Neumann habló con LA NACION sobre aquel extraño día y expresó: “Lo viví con mucha sorpresa por la convocatoria que llegó a cortar la 9 de Julio y Corrientes. Pero devino en pánico con el ‘zamarreo’ de la combi que casi la vuelcan. Tuve miedo en serio de no poder salir ilesa de esa multitud que estaba muy exaltada”.

Mientras el equipo de CQC junto con Nicole intentaban salir del tumulto, los asistentes al evento perdían la paciencia. Frente a la inasistencia de la modelo, un manifestante decidió tomar cartas en el asunto y se desnudó por completo y comenzó a bailar, quizás conmovido por la noble causa o tal vez llevado por la efervescencia de la multitud. Pero la recepción no fue tan positiva como esperaba y el público lo recibió con un cántico que criticaba duramente su cuerpo. Indignado, el susodicho se bajó del poste que le sirvió de escenario y, para defender su honor, explicó que el frío era el causante de los supuestos defectos que señaló la exigente audiencia.

Un manifestante se desnudó en plena calle archivo

Cada minuto del improvisado evento quedó registrado por las cámaras que enviaron desde todos los noticieros y programas de espectáculos para captar lo que sucedía en medio de una jornada laboral. Aquel día se ubicó entre los episodios destacados del mundo de la farándula y los videos de archivo son prueba fehaciente del caos que se desató. Esto fue más que suficiente para la modelo, quien aseveró: “El mensaje, que era lo importante, fue mas grande aún y llego a absolutamente todos los medios”. Y, convencida, reveló: “Por los animales hago lo que sea”.

Finalmente, la gente que tanto esperaba a Nicole fue la responsable de un drástico cambio de planes. Sin poder descender del auto, la modelo se redirigió hacia Plaza Serrano -ubicada en el barrio de Palermo- en donde llevó a cabo su desfile en defensa de los derechos de los animales. “La verdad había muchísima gente por todos lados así que recuerdo que de ahí tuvimos que abortar el aterrizaje en Corrientes y Florida y buscar un lugar mas tranquilo. Lo loco es que la gente corría atrás de la camioneta. Era una situación que supongo que le debe pasar a las estrellas de rock”, explicó Guillermo.

El desfile de Nicole Neumann se realizó en Plaza Serrano, Palermo archivo

A más de quince años del día en que la noble causa de Nicole Neumman se chocó con los alocados planes del equipo del ciclo de Telefe, el Pelado López - uno de los principales testigos- reflexionó: “Es un divertido recuerdo con una persona que quiero mucho y que, cuando pienso en momentos de CQC, ese es uno inolvidable”.