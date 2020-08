Natalia Oreiro reveló detalles sobre su participación en el especial de la estrella italiana. Crédito: Instagram

19 de agosto de 2020 • 02:02

Fue en el año 2000. Raffaella Carrá hacía rato que era una estrella que había conquistado el mundo, y Natalia Oreiro iba rumbo a ello. Por eso, el encuentro de ambas fue lo más esperado del especial en el que la italiana repasaba sus más grandes éxitos con figuras invitadas de todo el mundo.

En retrospectiva, y luego del disparador ofrecido por Jey Mammón en el siempre impredecible Estelita en casa, Natalia recordó aquel momento y reveló algunos detalles que hasta ahora permanecían reservados.

"Raffaella Carrá es hermosa. Son esas personas que te acercás y te encandilan", comenzó diciendo Natalia, para luego ejemplificar lo que se podría entender como un mandato del destino: "Pasó una cosa muy especial. Un día me voy a Uruguay con dos amigas, nos pusimos a joder, grabándonos con unas cámaras enormes que ya no existen más. Yo había llevado unas pelucas de colores, y yo me puse a cantar como loca '03-03-456' con una peluca naranja. A los dos meses clavados me llaman de la compañía italiana de ella, avisándome que iba a grabar un disco de Grandes éxitos, y que me quería invitar a cantar justo ese tema. Fui a la RAI, y terminé tirándome sobre un colchón de chongos espectacular".

Eso fue apenas el comienzo del encuentro de una fan con una de las personas que más admiraba. Un riesgo de desilusión, que en realidad reafirmó el sentimiento: "Yo me había comprado una pollera de lentejuelas, y quería que el corpiño fuera igual así que me pasé toda la noche cosiendo lentejuelas porque no había uno igual. Cuando llegué al ensayo y la conozco me pregunta: 'Qué te vas a poner y de qué color', en un italiano pésimo le expliqué. ¿Sabés ella cómo se vistió? Igual a los cincuenta bailarines, con un smoking blanco. A mí no me quita nadie la idea que lo hizo para que yo me destaque. Fue inolvidable".