La vida de Sol Pérez experimentó un antes y un después de su relación con Guido Mazzoni, dueño de una cadena de gimnasios donde nació el amor. A pesar del perfil bajo que siempre ha cultivado Mazzoni, especialmente a la hora de la exposición pública, el paso de la conductora por Estelita en casa lo llevó a quedar en el centro del ida y vuelta verbal entre Jey Mammón y su invitada.

Acuarentenados pero felices, el novio de la estrella quedó expuesto cuando ella contó cómo se conocieron: "Estuvo cuatro años chamuyándome. Me escribía que estaba más buena que el sandwich que se comía en el recreo, y cosas así. Pero después, cuando ya nos pusimos de novios, aparecieron unos chats con una mina y le ponía las mismas cosas que a mí. Me indigné".

La indignación de la modelo casi hace naufragar a la incipiente pareja, y como bien se encargó de aclarar, no porque se estuviera mensajeando con otra ya que ellos todavía no habían comenzado a salir, sino porque repitiera lo mismo. Guido, sentado junto a su novia, se defendió como pudo: "La verdad es que como cualquier persona que está soltera vas tirando. Yo tengo un pasado enorme, nada más. Y bueno, he tirado para todos lados y no tenía tanto repertorio".

"Me ponía '¿Querés que te lleve un perfume?' -continuó Sol- y cuando volvía se aparecía con un perfume que yo no le había pedido. Llegaba y los iba repartiendo". Pero más allá de los chistes, y de lo mucho de verdad que tienen, la rubia terminó la nota hablando en serio: "Antes de conocerlo no podía disfrutar el momento que estaba viviendo. Me hizo cambiar un montón por su forma de ver la vida".