Desde que se anunció que Alberto Fernández encabezará la fórmula de Unión Ciudadana junto a Cristina Fernández de Kirchner, su novia, Fabiola Yáñez, se convirtió en una de las figuras más buscadas. Y es que la periodista y actriz podría llegar a convertirse en la próxima Primera Dama, y muchos desean indagar en la historia de amor que la une al precandidato presidencial.

Si bien Yañez fue invitada al panel de Incorrectas en varias oportunidades, esta vez su presencia acaparó todas las miradas. Y la conductora del magazine de América, Moria Casán, no quiso dejar pasar la oportunidad de entrevistarla y ayudar a construir un perfil más claro de su personalidad. "Es la posible futura primera dama", señaló la exvedette al momento de presentarla.

Casán le preguntó a Yañez cómo había conocido a Fernández, y ella no titubeó: "Lo conocí cuando dio una charla en la universidad. Entonces ya no era funcionario, había renunciado. Yo estaba terminando mi tesis y lo entrevisté para completarla. Pero hice muchas otras entrevistas también".

Además, la actriz misionera, de 38 años, indicó que el flechazo "no fue inmediato", sino que llevó algunos meses. "Empezamos a salir mucho después. Hice la entrevista, quedamos en contacto porque lo consulté por otras cosas. Y un día me invitó a tomar un café. Hace cinco años que estamos juntos, y tres que nos comprometimos. Pero eso es un símbolo, no algo trascendente. Admiro mucho a Alberto. Siempre lo admiré. Y fue dándose".

Siguiendo con las cuestiones personales, Yañez aseguró que le gustaría ser madre en el futuro. "Es un terma que ya hablamos, pero no se dio todavía", señaló. Y ese fue un buen momento para preguntar sobre Estanislao, el hijo del precandidato a presidente que ganó notoriedad por su perfil en las redes sociales. "Hace participaciones como drag queen, pero es un chico que trabaja como cualquier otro, de 9 a 17. Es diseñador gráfico, muy creativo", explicó.

Yañez y Fernández, de entrecasa Crédito: Instagram

"Estoy muy contenta con la precandidatura. La fórmula la supe desde el miércoles anterior a que se diera a conocer. Hace un año y medio que vienen trabajando juntos con Cristina, pero Alberto nunca quiso ser candidato", indicó. También Yañez se refirió a las críticas que el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner había lazando en el pasado contra su ahora compañera de fórmula: "Son un equipo de trabajo y tienen diferencias, lo bueno es que hayan podido resolverlas. Y nunca se desdijo de las críticas a Cristina, por eso se fue de esa gestión. Creo que Cristina no cambió de un momento al otro, sino que le pasaron muchas cosas, como a todos. Y esas cosas te cambian, para mejor"

Finalmente, la periodista respondió sobre las versiones que señalan que, en caso de llegar a la presidencia, Fernández "indultaría" a la expresidenta en las causas por corrupción que tiene en la Justicia. "Alberto no cree en el indulto, no es algo que pondría en práctica", apuntó.