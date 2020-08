El abogado hizo una confesión sobre los curiosos lugares en los que tuvo intimidad con su novia, Barby Franco Crédito: Instagram: @barbyfranco

31 de agosto de 2020 • 14:50

El viernes a la medianoche Fernando Burlando fue el invitado virtual de Estelita en Casa, y se animó a responder todas las picantes preguntas del personaje que interpreta Jey Mammón. El famoso abogado confesó que la intimidad con su novia, Barby Franco, está "en un gran momento" en el marco de la cuarentena y reveló: "Lo hemos hecho en lugares muy raros".

A pocas horas de celebrarse el Día del Abogado (29 de agosto), Burlando habló con Estelita desde la oficina de su casa. Después de charlar sobre su profesión y los emblemáticos casos en los que representó tanto a personalidades del mundo del espectáculo como a otras familias, no pudo escaparse de las preguntas más subidas de tono.

"¿Cómo está el temita sexual en cuarentena?", le preguntó la conductora. "Le damos bien, bastante bien, no saqué cuentas, pero en puntaje nos pongo un 8", contestó pícaro el letrado. Tampoco evadió las consultas sobre sus fantasías íntimas: "Es interesante el tema grupal. No sé por qué uno puede negarse, pero con Barby nunca hemos incluido a nadie, y en relaciones anteriores no me acuerdo".

Cómplice y cada vez más pícaro, el abogado apeló a la frase: "Los caballeros no tienen memoria", y reveló que uno de los "fetiches" que tiene con su pareja son los disfraces. "Ella es especial para cualquier tipo de situación, y todo lo queda bien; en cambio el hombre se recata un poco más y disfruta lo que ve de su pareja", expresó.

"También hemos elegido lugares muy lindos y raros", reveló, y Estelita indagó: "¡Qué intriga! Hacé un top 3, por favor". Burlando accedió y contó: "Pelotero y metegol son los primeros dos que se me vienen a la mente".

"¡Decime si no es raro y doloroso!", cuestionó el abogado, mientras se tentaba al recordar las ocurrencias que tuvieron alguna vez. "Lo del metegol fue en una casa nuestra y el pelotero fue en un lugar que fuimos a ver y terminamos así", explicó.

"Es algo que recomiendo para la salud y todas las parejas, porque tiene un encanto, y toda cuestión nueva retroalimenta, nutre, mejora, emprolija, hace la vida más linda", cerró Burlando, quien ya lleva ocho años de amor con la modelo.