Fernando Iglesias y Ceferino Reato se cruzaron con extrema dureza en TV: “Los fanáticos no razonan”

El periodista Ceferino Reato y el diputado Fernando Iglesias se cruzaron en duros términos durante el programa +Realidad que conduce Jonatan Viale por LN+. “Tenemos una oposición que habla y cuando le toca gobernar es cobarde”, le enrostró Reato.

“La oposición gobernó cuatro años y dejó que esta cultura se consolidara. No querían tocar el tema de los 70, tenían vergüenza y cola de paja. En el fondo, era cobardía”, opinó el periodista, autor de varios libros sobre los años de violencia política en la Argentina. “Hay que reconocer que el kirchnerismo tiene mucha plata y la usa, tenés muchos nichos donde están trabajando todo el tiempo”, agregó.

En ese sentido, Iglesias respondió: “una de las dificultades que hemos enfrentado como oposición es justamente este tipo de pensamientos, donde se plantea que todo es lo mismo. Acabo de escuchar un elogio sobre cómo actúa el kirchnerismo y una crítica hacia la oposición”.

“No es un elogio”, replicó Reato y agregó: “Los fanáticos no pueden razonar, ese es el problema. No es un elogio, es una ironía. Los fanáticos no dejan hablar a nadie. Una característica típica de los fanáticos es que hablan mucho tiempo e interrumpen inmediatamente a los demás”.

“Escuché la palabra cobardía y me parece que Cambiemos tuvo una gran valentía de tomar un país destruido con una situación económica dificilísima y en condiciones de desigualdad absoluta desde el punto de vista del poder político -argumentó Iglesias-, ya que el peronismo manejaba diputados, senadores, gobernadores, gran parte de la prensa, el Papa, los sindicatos y los movimientos piqueteros”.

“El tema de la oposición es la dificultad para pensar lo que hicieron mal, lo cual significa que si vuelven a ganar, harán lo mismo. El fanatismo es poner en el otro cosas que no ha dicho. Obviamente es una ironía, pero acá ya la gente confunde. Los fanáticos son tan solemnes”, dijo Reato. “Lo que digo es que el kirchnerismo tiene el trabajo que a la oposición le falta. En vez de hablar tanto, hay que hacer cosas. Tenemos una oposición que habla y cuando le toca gobernar es cobarde”.

“¿Sabés cuántos proyectos hay para cambiar la fecha de celebración del 24 de marzo al 10 de diciembre presentados por la oposición? No estoy hablando de proyectos, sino de cacareos. Estoy hablando de cuatro años de gobierno y ni siquiera pudieron cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner”, arremetió Reato.

“El fanático soy yo, pero hablaste el doble que yo y seguís interrumpiendo. Sos un fanático a toda prueba”, le devolvió Iglesias, mientras Viale intentaba poner orden en la conversación. “¿Pero cómo voy a hablar con una persona cuyas preguntas son totalmente inútiles?”, respondió el periodista.

En ese sentido, Iglesias destacó que se presentaron varios proyectos para cambiar la fecha festiva el 10 de diciembre y modificar el nombre del Centro Cultural Kirchner. “Un proyecto de ley lo presenta cualquiera, y vos sos el mejor ejemplo”, respondió el periodista.

“Decían que se tenían que concentrar en otras cosas, pero al final les fue mal, porque económica y socialmente dejaron un país peor que lo que recibieron. Preguntémosle a un economista, ¿o ahora un profesor de Educación Física también sabe de economía?”, agregó. En este punto, Iglesias se enfureció.

“Sos un guarango y un maleducado. Soy diputado nacional y por respeto al más del 50 % de mi distrito que votó por mí, no podés decir que cualquiera presenta un proyecto. Si querés presentar uno, te ponés en la fila y ves cuántos votos sacás. La gente que me votó merece un respeto y no las palabras de un guarango y maleducado como vos”, finalizó.

