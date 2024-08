Santiago Maratea anunció que regala su ropa de marcas de lujo por un curioso motivo

Escuchar

En las últimas horas, y tras lanzar una nueva campaña solidaria para recaudar 500 mil dólares para el Hospital de Niños Víctor José Vilela de la ciudad de Rosario, Santiago Maratea sorprendió a sus seguidores con un inesperado anuncio: regala toda su ropa de lujo. Si bien en un principio generó sorpresa y curiosidad, rápidamente todos corrieron a comentar el posteo. El influencer, por su parte, explicó los motivos detrás de esta decisión.

Santi Maratea es conocido por hacer colectas solidarias a través de sus redes sociales (Foto: Captura de video / Instagram @santimaratea)

“Gente, ¿les puedo hablar de algo que no tiene que ver con colectas? Les quiero comentar que estoy regalando toda mi ropa de marca, todo lo que tengo de Louis Vuitton, Prada, Gucci, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana. Lo estoy regalando todo, no lo quiero más”, dijo Santiago Maratea en un video que subió a Instagram. En cuanto a las prendas, mostró que tenía una gorra, un buzo, un bolso, una cartera, zapatos, sandalias, zapatillas. “¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, tengo varios motivos, pero surge de una reflexión de que estoy usando mal mi plata y debería aprender a invertir”, explicó y dio cuenta de que era algo que tenía en mente hace mucho.

“Por otro lado, la razón por la cual yo estaba tan copado con estas marcas y con la idea de vestirme con ropa cara era para hacer una diferenciación entre la caridad y la austeridad y romper con ese mito de que uno para ayudar a las personas tiene que ser pobre o hacerse el pobre”. En este sentido, dijo que cumplió con su objetivo y que ya no es necesario que se vista con prendas ostentosas. “Toda esa ropa me la pude comprar gracias a ustedes, entonces me pareció un buen gesto regalárselas”, señaló.

En este sentido, indicó que quería empezar a administrar su dinero de otra manera: “Empecé a hacer los cálculos de la cantidad de plata que gasté en estas marcas y claro, ahora que tengo una cabeza más madura, se podría decir, me quiero morir, no lo puedo creer. Igual repito, en su momento lo hice con un sentido y estuvo buenísimo que lo haya hecho porque funcionó”.

Santi Maratea decidió regalar su ropa de marca (Foto: Instagram @santimaratea)

Ante esto, contó que le preguntó al ChatGPT cuánto dinero hubiese generado si en lugar de gastar en productos de las marcas, invertía en las respectivas empresas. “Me llevé una sorpresa porque en todos los casos me hubiese ido a pérdida. Por ejemplo, en 2021, entre Gucci, Balenciaga y Bottega Veneta, habré gastado 20 mil dólares más o menos”, dijo. Según la respuesta que recibió, si ese año hubiese invertido en la empresa que engloba a esas tres marcas “hoy tendría 6307 dólares; hubiese perdido 14 mil dólares, porque la empresa vale cada vez menos. Lo mismo con Louis Vuitton, si hubiese invertido en 2021 unos 10 mil dólares -esto se lo pregunte al ChatGPT- hoy en día tendría 9 mil dólares”.

Luego, Maratea hizo una reflexión sobre su economía: “O sea, no sé qué es mejor, si haberla gastado en ropa o haberla invertido, porque si la invertía la perdía también. Se darán cuenta de que no sé del tema inversiones, es lo que quiero empezar a aprender. Pero, bueno, ya aprendo por lo menos que las marcas que parecen carísimas no necesariamente valen cada vez más”.

El influencer va a regalarle a sus seguidores sus prendas de marcas de lujo (Foto: Captura de video / Instagram @santimaratea)

Para finalizar, dio cuenta de que aceptaba ayuda de sus seguidores en materia de inversiones. Por otro lado, dijo que quienes querían recibir su ropa, solo debían comentar la publicación. De paso, aclaró que su número de calzado es 42, para que lo tuvieran en cuanta para los zapatos.

“No hace falta que me sigan, que etiqueten a un amigo, solamente que me digan que la quieren. Yo los contacto y se las mando, me encargo del envío”, indicó y de paso le tiró un palito a algunos creadores de contenido. “Viste los influencers que dicen ‘regalo esto, pero el que se lo gana se encarga del envío’, no seas rata bol***, pagá el envío. Yo se los pago chicos, no pasa nada, díganme qué quieren, yo los contacto y se los doy”, sentenció. En menos de 24 horas, el posteo superó los millones de reproducciones y los más de 30 mil comentarios.

