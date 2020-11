Fuerte cruce entre Flavio Mendoza y Victoria Donda en PH: "Quiero con más sueldo a un médico, no a Ginés" Crédito: Captura de video

Invitados al programa Podemos Hablar (PH), Flavio Mendoza y Victoria Donda protagonizaron un fuerte cruce en relación a las medidas que tomó el Gobierno nacional y a la falta de apoyo del Estado a los artistas y a los teatros en el marco de la pandemia.

El disparador que hizo saltar las chispas entre el coreógrafo y la titular del INADI fue un comentario del conductor del ciclo emitido por Telefe, Andy Kusnetzoff, al preguntarle al bailarín por la situación del teatro Broadway, que remodeló para su apertura.

"Ya hace dos meses que hicimos un protocolo súper cuidado porque de verdad es necesario volver. Los artistas, los técnicos, los iluminadores, los boleteros, los acomodadores, todos necesitamos trabajar. Diego Santilli me dijo: 'Flavio, yo no vi en Buenos Aires un lugar tan cuidado con un protocolo como éste'. La verdad es que no puedo entender que todavía no se abra. Necesitamos volver", opinó Mendoza.

El padre de Dionisio insistió en que "está todo el mundo trabajando" menos el sector del que forma parte. "Ustedes están trabajando, pero no estamos pudiendo trabajar una minoría. Ya están abiertos los gimnasios pero no pueden ni siquiera los circos, que son carpas tan altas. Necesito por favor que la gente que nos gobierna haga algo por nosotros, porque ya llega un momento en que es desesperante. Hasta hubo un par de suicidios por este tema. Porque cuando vos no tenés para comer y darle de comer a tus hijos...", apuntó.

"¿Pensaste en irte del país?", quiso saber Andy. "Eso se sacó de contexto cuando yo dije: 'si no... [cambia la situación], vendo todo y me voy', porque de verdad siento que en este país a los que damos trabajo, a los que somos honestos, a los que pagamos nuestros impuestos, un poco se nos castiga. Después te enterás que a un okupa se le dan 50.000 pesos. ¿Entendés? Que cobran el IFE encima y vos decís: ¿pero cómo puede ser?", respondió el bailarín.

A partir de ese momento, Kusnetzoff invitó a Donda a que se pronunciara sobre el tema, ante lo que la exdiputada apuntó: "Los que dan trabajo hoy están cobrando ATP, hay algunos planes". Pero Flavio la corrigió: "No es mi caso. A muy pocas personas. Al medio artístico al que pertenezco yo...".

"No, el medio artístico está muy mal, recién ahora hay alguna posibilidad de cobrar algo de plata", reconoció Donda. "Recién ahora después de siete meses", la interrumpió Mendoza indignado. Y Donda continuó: "El Ministerio de Cultura ha dado subsidios". Y el bailarín retrucó: "A ninguno le llegó".

Ante ello, la responsable del INADI recordó: "Nadie pensó que íbamos a estar en una pandemia, y quiero decir que esto es en el mundo, porque a veces decimos: 'Nos vamos de la Argentina'. ¿A dónde? Francia volvió a cerrar, los contagios son monumentales en todos los países, en el mundo el rebrote parece ser más crudo que la propia peste".

Pero su argumento no convenció a Mendoza, que consideró que "es muy fácil hablar cuando se cobra un sueldo". Y profundizó en ello: "Si estuviéramos cobrando un sueldo, estaría buenísimo".

Pero Donda justificó las medidas nacionales. "Siento, Flavio, que no alcanza todo lo que hace el Gobierno, pero yo veo a gente que trabaja todos los días para que vos y todos sigan vivos. Hoy tenemos casi 30.000 muertes y hay que entender que no hay vacuna todavía y si en algún momento existe la vacuna, el virus se va a volver más... Vamos a vivir en otro mundo".

"No podés hablar de esa forma. No estoy hablando del Gobierno porque yo soy apolítico. Vos cobrás un sueldo y vos podés seguir pagando tus impuestos. Hay mucha gente que no lo puede pagar", la cruzó Mendoza. Pero el cruce se intensificó: "Estamos trabajando desde el Gobierno para que todos y todas estemos mejor, pero también entiendo que haya gente como vos que no cobra sueldo. Y digo: vos, que tenés la posibilidad de seguir pagando tu sueldo, de seguir comiendo. Imaginate aquella mujer que trabaja por hora y que no le pagan unas horas".

La comparación no sentó bien al bailarín, que agregó: "No hay que desviar la atención. Yo entiendo lo que estás diciendo pero creo que en este momento cuando se abrió todo en el país tendríamos que estar trabajando todos". Donda señaló que no todas las actividades han abierto.

"Decime qué es lo que no se abrió, decime qué político se bajó el sueldo", expresó enojado el coreógrafo. "A mi me parece que hoy, la verdad a Ginés no lo quiero con menos sueldo, lo quiero con más sueldo, para que trabaje más horas", dijo Donda entre risas.

"Yo quiero con más sueldo a un médico", le recriminó Mendoza. Y su compañera en la mesa de Andy apuntó: "Los médicos merecen todo nuestro respeto y estamos en un país en el que los discriminaban. Entonces vos necesitás gente que trabaje para que no los discriminen. La verdad que necesitás a mucha gente que esté trabajando y que esté trabajando bien. Y hay mucha gente que la está pasando muy mal y tenemos más puntos de pobreza, y el Gobierno está tratando de que la gente la pase un poco mejor".

Flavio sugirió, como ejemplo, la suspensión de impuestos para quienes no estén pudiendo trabajar. "Hay un montón de medidas que se podrían analizar", comentó Donda. Ya con poca paciencia, el artista le sugirió: "Mandámelas, por favor, porque a mí en siete meses no me han dado nada. Te puedo hablar de la gente que no tiene para comer. Hay 120 circos en la Argentina donde se están literalmente cagando de hambre. ¿Y sabés lo que están haciendo? Vendiendo pastelitos, churros, algo para poder vivir. Esa gente no recibe nada".

La exdiputada indicó que a través del Ministerio de Cultura de la Nación "esa gente que es artista hoy puede aplicar a alguno de los subsidios que se van a otorgar".

"Hasta ahora no hay ningún artista que haya recibido algún subsidio, cuando venga alguno mostrámelo. Siete meses, te juro por Dios que hay bailarines que están haciendo albañilería para darle de comer a sus hijos", le recriminó el invitado.

"¿Sabés una cosa? Vale más la vida", consideró Donda. "Ay, ¡por favor, por favor! La vida vale si hay un respeto de todos, porque si no tenés para comer también te morís. Si no pagás el alquiler te tenés que ir. Hay personas que están siendo amenazadas de esa forma. Como ciudadano he estado siete meses dentro de mi casa, pagando todo, para que los que gobiernan tengan el tiempo para hacer lo que tienen que hacer, hoy yo necesito que los que nos gobiernan me ayuden a mí también porque yo estuve siete meses apoyando a todos. Yo no soy ni kirchnerista ni... yo soy para el que hace las cosas bien. Hay muchísima gente del medio artístico que no ha recibido nada. Esos son los que se están muriendo de hambre", concluyó Mendoza.

