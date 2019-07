Bautista Martínez, Agustina Neri, Lautaro Tolaba y Belén Pilar son los nuevos semifinalistas Crédito: Crédito LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de julio de 2019 • 01:02

Se acerca la etapa final en la categoría niños en Genios de la Argentina , y la noche del viernes le permitió a cuatro nuevos participantes acceder a la ansiada instancia de cierre del certamen. Marcelo Tinelli condujo una gala en la que ocho pequeños demostraron su enorme talento para el canto, bajo la atenta mirada del jurado, integrado por Valeria Lynch, Patricia Sosa, y Lucía y Joaquín Galán.

La encargada de romper el hielo de la noche, fue Agustina Neri, de Salta. La niña contó que el regreso a su provincia fue muy lindo porque en el cole la felicitaron por su participación en el concurso. A continuación, interpretó "No sé vivir si no es contigo", de Mariah Carey. Después de cantar se emocionó mucho y Tinelli la abrazó, mientras la felicitaba por el poder de su voz. Al momento de la devolución, Valeria Lynch elogió "esa voz maravillosa, y esos graves profundos. Sos una aplanadora, Agustina es tremenda cantante. Y todo lo cantantes con el corazón, felicitaciones".

El segundo participante, oriundo de La Rioja, fue el pequeño Bautista Martínez, de nueve años. El entusiasmo del niño era evidente, y fue aún mayor cuando recibió a través de un video el saludo de Ignacio Scocco, jugador de River. "Que nadie sepa mi sufrir" fue la pieza que presentó, y cuando Patricia Sosa estaba dispuesta a darle su devolución, Bautista expresó: "¡Yo te imito!" Y empezó a cantar un segmento de "Aprender a volar", aa que pronto se unió la cantante en un emotivo dueto. Después y a pedido de Tinelli, imitó un poquito a Valeria Lynch al ritmo de "Qué ganas de no verte nunca más". Finalmente, Sosa le dijo: "Sos un ídolo, sos genial, ponés mucho sentimiento, y aparte sos divertido, las tenés todas Bautista!".

Desde Mendoza, Camila Lour llegó acompañada de su papá e hizo "Somewhere Over the Rainbow". En la devolución, Lucía le dijo: "Imposible olvidar tu voz. Me parecés una cantante muy personal, hacés las canciones a tu estilo, incorporálas y no fuerces lo que no salga, pero estuviste fantástica, sos muy talentosa".

Agustina Espina, de Montevideo, llegó al piso de ShowMatch y confesó que estaba "ansiosa, pero también un poco nerviosa". Su canción elegida fue "La extraña dama", popularizada por Valeria Lynch, quien le dijo: "Sos sorprendente. Fue muy lindo porque hiciste una versión propia. Es una canción que tiene una historia muy linda, que estuvo en una novela muy famosa. Qué bueno que la puedas hacer tuya y comprender la letra de esta canción". Joaquín Galán, por su parte, elogió cómo evolucionó la interpretación de la pequeña: "Nos convenciste a todos, te felicito".

La quinta participante fue Belén Pilar, de Buenos Aires. A través de un video, la saludaron Julián Serrano y Sofía Morandi, y su emoción no pudo ser mayor. La pieza elegida en su caso fue "Ángel", y Valeria notó algunas desafinaciones, pero elogió su versión: "Te divertiste, tenés una tremenda voz Belén".

Francisco Servetto, de La Pampa, se lució con "La llave" de Abel Pintos, y en la devolución Patricia lo felicitó por su vozarrón y detalló: "Destilás folclore, me encantó cómo lo hiciste porque le pusiste tu impronta folclórica. Te felicito".

En el segmento final, Lautaro Tolaba de Jujuy demostró ser uno de los más talentosos de la velada, y acompañado de su violín hizo "Chacarera de Changuito". Lucía lo felicitó y exclamó: "El folclore de nuestro país es maravilloso, tenés una voz maravillosa. Sos talentosísimo, te felicito". Por último, Sofía Auburua, de Córdoba interpretó "Honrar la vida", y Joaquín la felicitó por su talento.

Al momento de la votación, el jurado anunció que los elegidos para la final de Genios de la Argentina, fueron Bautista Martínez, Agustina Neri, Lautaro Tolaba y Belén Pilar.