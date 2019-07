Genios de la Argentina: se acerca el cierre con cinco finalistas

Marcelo Tinelli junto a los cinco finalistas del viernes Crédito: Crédito LaFlia

13 de julio de 2019 • 00:26

El reality conducido por Marcelo Tinelli , Genios de la Argentina , se acerca rápidamente a sus instancias finales, y la noche del viernes dejó a cinco candidatos a llevarse el premio máximo. El certamen de ShowMatch , que se estima finalizará en el transcurso de las próximas semanas, presentó cinco duelos que dejaron al jurado en una difícil situación.

Los encargados de romper el hielo de la velada, fueron Jordana Bataglia, que hizo "La incondicional", y Bruno Magnone, que se decantó por "Te quiero". Ella aseguró que llegaba "para disfrutar", mientras su compañero se lamentaba porque no estaba bien de la voz. Al momento de votar, Lucía Galán notó que ambos estaban un poco nerviosos, y si bien el nivel era parejo, su punto fue para Bruno. Joaquín Galán destacó la evolución de Jordana en la canción, pero coincidió con el voto a Bruno porque le puso "piel de gallina". En tercer lugar, Lourdes Sánchez, que llegó como jurado invitada, consideró que ella estuvo un poco nerviosa, pero la votó porque su canto le dio ganas "de bailar a su alrededor". Por último, Valeria Lynch confesó que no se podía decidir, y por ese motivo voto a Jordana para dejarlo todo un empate. De esa manera, Marcelo se dirigió al bolillero para que el azar dejara a Bruno como ganador.

Gisela Lepío y Dúo Aruma fueron los protagonistas del segundo encuentro. Gisela presentó "Héroe", y después de cantar se emocionó porque confesó que está con bronquitis viral, y eso le dificultó mucho su interpretación. Por su parte, el Dúo Aruma fueron por el tema clásico de Titanic, "Mi corazón seguirá adelante". Lucía Galán observó que el violín no estuvo bien afinado, y le aconsejó a Gisela que debía cambiar su actitud, sin embargo, su voto fue para ella. Joaquín aplaudió la originalidad del dúo, mientras que a Gisela la vio muy "sincera, y seguiste adelante y me emocionaste", y votó igual que su hermana. Lourdes le sugirió al dúo que debía conectar un poquito más, y si bien los notó parejos, decidió darle su voto a Gisela, coronándola como la ganadora.

El tercer duelo enfrentó a Ángela Navarro, que se animó a cantar "I Will Always Love You", de Whitney Houston, contra Gabriel Del Turco, que eligió para la ocasión el tema "Culpable o no". Lucía reconoció que la elección "es muy difícil", y observó que la actitud de Ángela, quizá por una situación personal, no fue la mejor, y en Gabriel notó mucha fuerza, por eso su elección fue por él. Joaquín felicitó a Gabriel "también por su color de voz y polenta", aunque votó a Ángela porque la vio muy bien en su interpretación. Lourdes felicitó a ambos pero votó a Ángela por su voz, eso dejó a Valeria Lynch en la situación de empatar o no, y si bien elogió mucho a los dos, destacó a Ángela por sobre su compañero.

En cuarto lugar, Leonel Díaz se animó a interpretar "Cien años", y su rival, Magui Leiva, fue por "Ángel", de Robbie Williams. Al momento de votar, y solo diciendo que ambos "eran privilegiados", votó a Leonel, lo mismo que hizo Joaquín al considerar que ese participante era "fuera de lo común". Lourdes destacó el talento y la voz de Magui a pesar de tener solo 17 años, y anunció que Leonel también era su elección. Valeria Lynch, por último, le sumó el cuarto punto.

El último duelo de la noche, fue entre el trío familiar Los Frutto, contra el grupo Docta Dance, dedicado a la coreografías. Lucía se inclinó por Los Frutto, y su hermano Joaquín si bien elogió a Docta Dance al calificarlos "únicos en lo suyo", se inclinó por la familia porque son un gran "hecho artístico". Lourdes sumó suspenso y priorizó a Docta Dance, opinión que coincidió con la de Valeria Lynch. Una vez más, el bolillero apareció en escena y el azar quiso que pasen de ronda los bailarines de Docta Dance.