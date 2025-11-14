Rating: cómo le fue a Moria Casán en su primera semana y qué dijo de la China Suárez

Esta semana se recalentó la competencia de las mañanas de la televisión abierta con la llegada de Moria Casán a la pantalla de eltrece. Siempre que se estrena un programa los otros suben la apuesta y, en ese caso, gana el público. Desde hace tiempo que este segmento se volvió muy atractivo por los números de rating que arrojan las señales de noticias y los buenos resultados que viene obteniendo A la Barbarossa. El ciclo que conduce Georgina logró consolidarse usufructuando la grieta política que se exacerbó con la llegada de Mariana Brey y los constantes cruces con Nancy Pazos. En tanto, La mañana con Moria llega luego de varios intentos que hizo el canal que comanda Adrián Suar para mejorar la audiencia.

Este lunes, puntualmente a las 9, debutó Moria. Con la promesa de cubrir la actualidad, el espectáculo y todo lo que suscite interés, “Qué decir gente, gracias por esta bienvenida, acá no hay modo pañal, acá traspasamos la pantalla. Yo debuté en este canal hace 55 años con José Marrone. Es importante para mí volver con programa propio porque estuve 10 años en el Bailando... Yo soy una mujer que aprovecha la mañana porque nunca quise perderme la vida, me levanto temprano sola, soy gánica”, contó en la apertura.

Con la promesa de cubrir todos los temas, el ciclo comenzó con los tópicos que debate toda la televisión: el conflicto de Wanda Nara y Mauro Icardi, y la interna dentro de la familia de Marcelo Tinelli. Luego hubo un mano a mano con Graciela Alfano en donde pasaron por todos los temas y sellaron el encuentro con un pico. Del otro lado, A la Barbarossa se ocupó del accidente que sufrieron tres personas en Lanús cuando fueron atropellados por un conductor y con los vecinos en un móvil, se metieron en la polémica de un colegio en Quilmes que tiene pegado un basural contaminante. El programa que no suele hacer demasiados reportajes sumó primero a Martín Menem y luego a Valentina Cervantes para hablar de todo. Telefe lideró la franja con un promedio de 4,1 puntos y eltrece cosechó 2,7, con el estreno, quedó segundo y logró 0,9 puntos más que Mujeres argentinas, en ese mismo segmento.

El día después del debut, Moria comenzó el programa levantando el guante por las críticas que le hizo la conductora de MasterChef. “Wanda Nara no quiere a este programa, se me terminó la carrera”, ironizó. El ciclo se ocupó de debatir sobre el encuentro de Mauro Icardi con sus hijas y tuvo como invitado a José María Listorti. Tuvo lugar la cocina, que en el estreno quedó pendiente, y conversaron sobre la serie que se viene sobre la vida de la diva. Mientras que en A la Barbarossa cubrieron desde Chaco el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, entre otros temas, y luego, Georgina tuvo un mano a mano con Julieta Prandi. El promedio del ciclo de Telele fue de 4,2 puntos y eltrece 2.5, dos décimas menos que en el estreno.

El miércoles estalló el escándalo por la negativa de los dos canales de streaming más importantes de realizar una entrevista a la China Suárez. Una vez más Luzu TV y Olga quedaron en el ojo de la tormenta y este fue el tema del día para ambos programas. Mientras que en Telefe debatían sobre esto, en eltrece Moria entrevistaba a Guillermo Coppola sobre su relación con Diego Maradona y la pelea Wanda- Icardi. “Si esta chica se toma el trabajo de llevar a sus hijos de acá para allá, ir y volver, con todo lo que esto implica, el arraigo y el desarraigo, me parece que el amor ha triunfado en esta pareja, así que yo le doy la bienvenida a Eugenia Suárez. ¡Morirían por tenerla chicos! Se hacen los estupendos, bájense del pony”, sentenció la conductora.

Además, ese día, la diva recibió el saludo de Lali Espósito y prometió estar en el programa. Por primera vez, La mañana con Moria tuvo un corte comercial y promedió 2 puntos, mientras que A la Barbarossa subió a 4,9, la marca más alta de la semana.

“La mujer más buscada del país”

Este jueves, Moria abrió su programa anunciando que tendrá una nota exclusiva -que se podrá ver el lunes- mano a mano con la China Suárez, tras la polémica que se generó entre Olga y Luzu por una nota frustrada a la actriz. “La mujer más buscada del país, la mujer que dice que les interesa o no les interesa, que no la necesitan, yo la necesito y el lunes va a estar conmigo María Eugenia Suárez. Esa cara, ese rostro, esa personalidad increíble, tiene en vilo al país. Mirá si será importante la mina que no la llevaron los programas y hacen rating. Te voy a preguntar de todo, quiero saber de ese amor, cómo nació, es un amor que ganó en esta pareja”, adelantó la diva. El menú del día fue desde la ausencia de Marcelo Tinelli en Carnaval con Larry de Clay a la visita de Thiago Medina y Daniela Celis. Del otro lado, Telefe apostó a la actualidad con la cobertura de un voraz incendio en un edificio en Caballito, durante casi todo el programa y una nota a Luis Ventura, tras su salida de MasterChef Celebrity. A la Barbarossa lideró la mañana con un promedio de 4,9 puntos versus los 2,3 de eltrece.

En el último día de la semana, La mañana con Moria arrancó con un piso de 1,5 puntos y tras un recorrido sobre los temas del día con los panelistas del programa, continuó con las internas dentro del mundo Tinelli con el Turco Naím y Jorge Carna Crivelli. Por su parte, A la Barbarossa comenzó con 3,4 con la mesa de periodistas debatiendo diferentes polémicas de la actualidad: el hombre que se grabó manejando a más de 180km/h con su hijo menor sin cinturón, el derrumbe de la vacunación en los chicos y el veredicto del femicidio de Cecilia Strzyzowski. El ciclo de eltrece trepó a 2,7 puntos con el mano a mano que tuvo la capocómica con Aníbal Pachano, mientras que Telefe lideró con un pico de 4,9.

En su primera semana, el programa de Moria logró estabilizarse con el oficio y la buena cintura de la conductora que es hipnótica y sabe cómo utilizarlo. Si bien no logra ganar la franja, achicó la diferencia con A la Barbarossa, un ciclo que se consolidó con los años. Dos propuestas que elevan la competencia de la mañana, dentro de una televisión que lucha día a día por sobrevivir en un contexto que es cada vez más adverso.