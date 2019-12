Gonzalo Heredia y Brenda Gandini debieron suspender el estreno de su obra Desnudos, en Mar del Plata, debido a que su hija Alfonsina sufrió una infección urinaria Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de diciembre de 2019 • 18:27

Este mediodía, y tras un debut a sala llena, Gonzalo Heredia y Luciano Castro pasaron por el móvil de Intrusos en Mar del Plata y hablaron de todo: su vuelta al teatro con Desnudos, la relación con sus mujeres arriba del escenario y los escándalos mediáticos de este año que se va.

"Estamos muy contentos porque la última temporada que hicimos acá fue en 2010, con Valientes, y reencontrarse con el público marplatense que es tan cálido fue una fiesta", confesó Heredia, muy feliz también por volver a subirse a las tablas junto a su amigo. Para Castro, en tanto, volver a la "Ciudad Feliz" también implica una gran alegría: "Estar en Mar del Plata es estar en mi casa. Acá, están mis amigos, mis afectos, mis seres muertos que descansan", relató.

Más allá de ser los protagonistas, los actores mostraron el compromiso que tienen con Desnudos desde el primer día en que fueron convocados por Javier Faroni y Carlos Rottemberg. "Estamos metidos en todo, no solo en lo actoral. El elenco también lo pensamos en conjunto y ahí uno se empieza a comprometer, más que nada en cómo se manejan los números, el teatro, la capacidad de la sala", explicó Heredia.

Enseguida, el actor contó los motivos por los cuales tuvieron que posponer el estreno de la obra para después de Navidad. "Tuvimos un pequeño problema. Alfonsina [la hija menor que tiene junto a Brenda Gandini] tuvo una infección urinaria el día previo a mudarnos para acá. Brenda se quedó en Buenos Aires a ver si se recuperaba y yo me vine con Eloy. A los tres días tenía 40 grados de fiebre y fue horrible. Encima estábamos con los ensayos, la mudanza de tres meses. Por suerte dimos con un pediatra de acá que le cambió el antibiótico y fue mejorando poco a poco", relató el actor de Argentina, tierra de amor y venganza.

Luego de asegurar que trabajar con amigos es muy gratificante, los protagonistas de Desnudos contaron cómo es subirse al escenario junto a sus esposas Brenda Gandini y Sabrina Rojas. "Con Brenda nos conocimos en La jaula de las locas en 2006, 2007. Me parece una gran actriz de teatro. La he visto en una obra dirigida por Luciano Cáceres donde brillaba, así que tenía que ser parte", apuntó Heredia.

Muy enamorados de sus mujeres, tanto Luciano como Gonzalo coincidieron en que la elección de Sabrina y Brenda para formar parte del elenco fue por "las herramientas que podían aportarle a la obra como actrices". Y tras asegurar que ambas están muy bien en sus personajes, Heredia aclaró: "En los ensayos pudimos conocernos de una manera nueva, romper un poco la cotidianidad, reinventarnos; nos llevamos mejor en los ensayos que en casa".

Sin dudas, su comentario despertó la risa de todos los panelistas del ciclo de América. Muy rápido y atento a la situación, Castro saltó en defensa de su amigo y bromeó: "Esta noche duerme en casa, olvidate. Esto es mutuo", en referencia al apoyo que recibió por parte de su compañero cuando se filtraron sus fotos íntimas

Sin poder escaparse del tema, el protagonista de Pequeña Victoria volvió a hablar de esa situación tan incómoda que vivió hace dos meses y advirtió: " Me pegó por la gente que me quiere. No comparto como mediatizan las cosas que son ilegales y se les da una difusión que no tienen que darle".

Enseguida, Castro, hizo un mea culpa al respecto: "Después la responsabilidad es mía. El pelotudo soy yo, el que hizo las cosas mal fui yo. Pero me da bronca esa gente que se reía de mí y después la ves llorando y pidiendo piedad en cámara. Yo veo todo y escucho todo, no me abstraigo y me quedo en un cuarto llorando. Soy un hombre grande y me fumo en pipa lo que digan, tengo capacidad para bancármela", disparó el actor todavía enojado por la mediatización del tema.

Aunque no quiso dar nombres, todas las miradas apuntaron a Carolina "Pampita" Ardohain, quién al ver las fotos en su programa hizo algunos comentarios que enojaron al actor y a Rojas. "Hablo en general. Cuando veo a toda esta gente hablando con tanta liviandad me causa gracia, ni siquiera bronca. Entonces no comprendo cuando ellos piden que no se metan con ellos por tener hijos o familia", chicaneó Castro, tras asegurar que acepta las disculpas de la modelo, aunque "ella no fue la única persona que se hizo un festín con todo lo ocurrido".