Luego de que se viralizaran las fotos íntimas de Luciano Castro, fueron muchísimas las figuras del espectáculo que se refirieron al tema. Algunas, como Elizabeth Vernaci, repudiaron la situación y recordaron que este tipo de acciones perjudican a la familia de los protagonistas de las fotos. Otros, como Pampita, tomaron el tema con humor y lo comentaron de manera pública.

"Si esto es así, no me quiero imaginar cómo se puede poner", exclamó la conductora durante la emisión de Pampita Online. "Qué bien que está, qué bárbaro", añadió. Luego de sus comentarios, Sabrina Rojas, actual pareja de Castro, se refirió al tema durante una entrevista en Intrusos. "Me pareció muy patético, dentro de todo lo triste que estamos viviendo, ver cinco minas pasándose el teléfono. Se lo dije a Angie (Balbiani, íntima de Pampita) fuera de cámara porque sé que es amiga de esta persona, que no quiero nombrar para no caer en la misma. Mirá si cinco tipos están hablando de (...) una mina, es el fin, ese programa lo tienen que levantar", apuntó Rojas.

Ahora, Ardohain decidió usar su programa para disculparse por su actitud. "Quiero aprovechar porque no tuve la oportunidad, y la verdad pasó el tiempo, de pedirle disculpas a Sabrina porque creo que sí lo manejamos mal en el programa", dijo la conductora. "No lo hicimos intencionalmente, la verdad fue un descuido y se nos pasó. Nos equivocamos, nos equivocamos un montón y además estuvimos mal dándole el ejemplo a nuestros hijos, las que somos mamás".

Además, la modelo se refirió a este tipo de episodios en general, y a la actitud con la que debería ser enfrentada la viralización de fotos íntimas de personas. "Las fotos que se viralizan, primero no hay que mirarlas, no hay que mostrarlas, no hay que reenviarlas", sentenció. Luego, se cuestionó su propio accionar en el caso de las fotos de Castro. "Y si nosotros lo hacemos, ¿cómo les enseñamos a nuestros hijos a que no lo hagan? Entonces, en ese sentido y como mujer, les pido mil disculpas a Sabrina, a Luciano y a su familia. Vamos a prestar mucha atención a que no se vuelva a repetir en el programa y que no se nos vuelva a pasar. Yo después lo vi a la distancia, y dije 'tiene razón, estuvimos mal'", agregó.

Si bien la modelo se mostró muy responsable de sus dichos, intentó retomar el contexto en el que el tema se había tratado en el programa para explicar que creyó que a Rojas no le molestaban las opiniones públicas sobre la foto. "Que todos los programas lo hagan, no significa que todos lo tengamos que hacer. Lo que pasó fue que llegamos al programa y la nota era '¿Qué dijo Sabrina?'. Yo ni había visto las fotos, las vi acá en el programa. Y ella estaba tan relajada como diciendo 'Sí, mirá lo que me envió Dios, el lomo que me como en casa', y fue como que uno sintió que habilitaba a que se hablara del tema", comentó.

Sin embargo, insistió con la responsabilidad de los medios de comunicación y la suya, como conductora. "Pero que Sabrina estuviera orgullosa, no significaba que nosotros podíamos hacer chistes sobre eso. Ella estuvo canchera, pero eso no daba el pie de que estemos mostrando la foto, no importa que esté blureada, ni hablando del tema. Es verdad que es muy peligroso el tema de la foto, hay gente a la que se les arruina su vida. Hay fotos de adolescentes que se filtran y han llegado a límites tremendos", agregó.

Por último, Pampita cerró el tema con un sentido pedido de disculpas. " Nosotros queremos que esto termine, y como comunicadores, nosotros mismos tenemos que dar el ejemplo. Disculpas a Sabrina, Luciano, sus hijos, su familia y a todos por cómo lo manejamos. (...) Como producción, yo pido que el tema fotos no lo volvamos a hacer. Yo estaba de vacaciones, si no al día siguiente lo decíamos acá. Estuvimos mal, estuvimos mal".