Llegó un nuevo domingo en Got Talent Argentina. El exigente jurado, integrado por Florencia Peña, La Joaqui, Abel Pintos y Emir Abdul Gani, vio un desfile de talentosos artistas (y otros no tanto) que se animaron a compartir su especialidad. Y si bien algunos no lograron pasar de etapa, otros recibieron el voto afirmativo de los especialistas, que les significó el seguir adelante en el marco del reality.

Uno de los primeros números de la noche fue el de una joven de 15 años llamada Camila Diaz, oriunda de Buenos Aires, que hizo en teclados una canción de Alicia Keys. Luego de una interpretación que le valió el aplauso entusiasta del público, Flor Peña destacó: “Estás como un pez en el agua, te encanta y se nota. Y es muy difícil en tan temprana edad, encontrar el deseo. Tenés una voz preciosa, estás en construcción porque sos una adolescente, pero quédate bien tranquila que este camino te sienta de maravilla”. A continuación, Emir comentó: “Estoy enamorado de tu voz y tu esencia. Me atrevo a decir que estaba esperando escuchar una voz tan linda como la tuya”.

En la misma línea, La Joaqui apuntó: “A mí me pareció espectacular, y cabe destacar que elegiste un tema dificilísimo. Te la jugaste, eso habla de que sos muy valiente, y eso me parece más preciosos que tu voz”. En último lugar, Abel concluyó: “Hiciste todo bien, la verdad. Todos los recursos que utilizaste fueron perfectos. Tenés una afinación envidiable, es muy natural para vos cantar y tocar el piano, y eso no es para nada sencillo”. Muy divertida, la joven llamó a Lizy Tagliani al escenario, y le contó: “Necesito que convenzas a Abel para que cante un pedacito de una canción conmigo. Vos seguro lo lográs, acá todos te hacen caso, Lizy”. Con mucho humor, la conductora le hizo una mueca seductora al músico, quien accedió a subir al escenario. Ante la mirada del resto del jurado, Peña se mostró muy tentada, y le advirtió: “Te vamos a evaluar Abel, ojo que a lo mejor hoy te vas”, mientras que entre risas, La Joaqui agregó: “Todos los bochados por vos, están viendo este momento”. Y luego de ese momento, Pintos y la cantante compartieron un emotivo canto sobre el escenario.

Otro de los números de la noche, fue uno protagonizado por un grupo de dobles de acción, que ejecutaron una coreografía de pelea, en el que una mujer se enfrentaba a varios contrincantes. Pero durante el transcurso de la escena, los cuatro jurados presionaron el botón rojo, y Flor Peña aseguró: “Cuando vemos esto en el cine, la cámara está puesta de una manera que nada se nota. Pero acá, ustedes no tienen eso. Por eso es raro traerlo acá, porque estamos viendo el truco, pero no porque no sean buenísimos”.

Maximiliano Chavarría es un bailarín especializado en Street Dance, que muy emocionado le dedicó su número a su madre, sorprendió al jurado con una coreografía en la que desplegó un notable carisma. Maravillado por la propuesta, Emir opinó: “Maxi, ¡qué hermoso es que la gente entrene con vos, y que los motives de la manera en la que lo hiciste hoy! Porque normalmente una persona cuando baila, se enfoca en formar gente, y vos fuiste un showman de principio a fin, una propuesta súper bien armada, bien ejecutada la técnica. Hermoso, de verdad”. Luego, La Joaqui apuntó: “Sos una cosa de locos, me llevaste un ratito a la película Space Jam, increíble y me gustaría algún día tomar clases de baile con vos”. En tono muy descontracturado, Pintos solo atinó a gritar: “¡¿What the fuck?!”.

Uno de los momentos que más impactó al jurado, fue protagonizado por Valentín Folino y Franco Reccero, quienes hicieron un número de Booty Dance, ante la mirada sorprendida de todos los especialistas , que terminaron aplaudiendo la coreo. Y una vez finalizado, Emir explicó: “El booty es ese movimiento que sería de nalga, es muy difícil, es muy complicado, ¡a mí me encantó! Y otra cosa que me gusta es que esto está normalmente hecho por chicas, y que ustedes se pongan esa ropa increíble y lo vengan a mostrar, es mucho más meritorio”.

La Joaqui coincidió en el elogio, y exclamó: “Es la primera vez que veo a chicos hacer una expo de twerking. Son un amor y los felicito”. En tono de broma, Pintos aseguró que podría haber hecho una gran carrera con ese ritmo, y ante la arenga de sus compañeros, el músico se animó a hacer algo de twerking, aunque sin subir al escenario. Y con esa divertida postal, culminó otra noche del popular reality.

