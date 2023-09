escuchar

Al igual que para millones de argentinos, el domingo fue día de fútbol para Nicki Nicole. Por ese motivo es que la rapera, hincha confesa de Newell´s, fue a la cancha para alentar a su equipo en el enfrentamiento contra Estudiantes de La Plata. Y como era de esperar, su presencia y la de su pareja, Peso Pluma, ocasionaron un revuelo en el estadio Marcelo Bielsa, y en redes sociales.

¡Que lindo es tenerte en casa, Nicki!



Bienvenida, leprosa ❤️🖤 pic.twitter.com/GYXIlv06ib — Newell’s Old Boys (@Newells) September 24, 2023

Durante la tarde, Nicki Nicole y Peso Pluma disfrutaron del encuentro deportivo y desde luego estuvieron muy lejos de pasar desapercibidos. Con dos mechones teñidos de rojo, a tono con los colores de su club, la rapera alentó a Newell´s y desde la cuenta oficial del club, celebraron su entusiasmo por ese equipo. De ese modo, le dieron la bienvenida a través de un posteo en el que figuraba: ¡Qué lindo es tenerte en casa, Nicki! Bienvenida, leprosa”. Pocas horas después, el Instagram del club compartió una foto de Nicki en el estadio, en un posteo en el que se leía: “Espectadora de lujo”.

La cantante de “8 AM” no fue sola, sino que llegó junto a su novio, Peso Pluma. El compositor mexicano y también referente del trap actual, compartió la tarde con su pareja, y se sumó con entusiasmo al fanatismo de Nicole por Newell´s. Según se vio en las imágenes que se viralizaron, los dos se mostraron muy contentos de compartir el partido de fútbol, cantaron y alentaron a su equipo. Por otra parte, los directivos de Newell´s le regalaron a la cantante una camiseta del equipo, que Nicki aceptó con sincero entusiasmo.

Un explosivo Movistar Arena

ESP- Nicki Nicole en el Movistar Arena, Buenos Aires, 26-8-2023 CAMILA GODOY/ AFV

Hace poco menos de un mes, Nicki Nicole comenzó una serie de cinco fechas en el Movistar Arena, y en su primera presentación hizo vibrar a su público. Ella venía de presentarse en el Lollapalooza París, en La Velada del Año de Ibai y en el Torneo Kings League de Madrid en el Estadio Metropolitano.

Sus colegas no hacen más que halagarla. Pero llenar estadios en casa, ser profeta en su tierra, late diferente. Pocas cosas generan más ansiedad que el reconocimiento local. Ella lo tiene y lo demuestran los números: Alma es el disco más escuchado de Spotify en Argentina. Pero el vivo no es sencillo: la adrenalina del primer Movistar se palpita en Nicki. En el escenario la capucha que le tapa la cara -además de formar parte de su estilo- parece esconderla. La protege. Esa timidez latente le quita algo de energía. Quizás los nervios le juegan una mala pasada. No deja de ser una chica muy joven que pareciera esforzarse por buscar constantemente la validación del público. Hasta que sonríe y saluda: “¡Buenas noches! ¡Qué locura estar acá con mi gente de Argentina. No hay mejor cumpleaños que este!”. Poco a poco se va soltando. Cuando llega el turno de “Otra noche”, el éxito que la cantante comparte con Los Ángeles Azules, Nicki baja del escenario y se acerca a saludar al público. Así, entre demostraciones de emoción y cariño, canta mano a mano con sus fans y se hace espacio para regalar besos y abrazos.

show de Nicki Nicole Dale Play Live

El setlist de ese recital fue un muestrario con muchos de los clásicos de su carrera como “No Toque Mi Naik”, “Ya Me Fui”, “Años luz”, “Colocao”, a la par del recorrido por Alma con canciones como “8AM”, “Se va 1 llegan 2″, “Qué le pasa conmigo?, con un despliegue vocal impecable, demostrando su talento y versatilidad musical.

Durante esa noche hubo invitados como Emilia Mernes, que hizo “Intoxicao” brindando un clima festivo y amistoso, hasta que llegó Milo J, una de las jóvenes promesas de la música urbana argentina y que, repleto de energía, apareció para acompañar a Nicki en “Dispara”, uno de los más grandes éxitos del nuevo disco de la artista. Nicki cerró esa velada con “Wapo traketero” y “Caen las estrellas”. “Gracias por regalarme una de las mejores noches de mi vida”, se despidió emocionada mientras una lluvia de confeti caía sobre el escenario.

