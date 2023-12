escuchar

Después de la exitosa temporada que consagró al salteño Marcos Ginocchio como vencedor, regresó este lunes Gran Hermano a la pantalla de Telefe. Y una vez más, Santiago Del Moro le dio la bienvenida a un variopinto grupo de personas que vivirán durante meses en la casa más famosa de la tele, rodeados de cámaras y con el sueño de convertirse en los nuevos mediáticos una vez que recuperen su libertad.

Federico “Manzana”, cantante de cumbia RKT

La bienvenida a cada uno de ellos se produjo en un estudio plagado de personas que fueron a despedirlos y a alentarlos. El primero en ingresar fue Federico Farías, un tucumano de 24 años que vive en la Ciudad de Buenos Aires. “Me dicen ‘Manzana’ o “Big Apple’”, explicó el concursante, que se declaró amante de la cumbia y de sus perros. “ Hago RKT y mi hit [’Que a pasao’] tiene 25 millones de visitas ”, explicó en el clip de presentación.

Luego, en diálogo con Del Moro reveló que estaba muy contento de haber sido seleccionado. “Es muy emocionante este momento para mí”, indicó, y cantó a capela su hit. Como ocurrió en la temporada anterior, los concursantes fueron trasladados desde el estudio a la casa en auto, y una cámara los acompañó durante el trayecto. Antes de ingresar a la casa, fue recibido por Julieta Poggio, finalista de la edición anterior de GH y actual protagonista de la puesta teatral Coquluche.

Zoe, la Barbie de la casa

Ya desde el comienzo, la producción se encargó de dejar en claro que las personalidades, los orígenes y las historias de los participantes serían bien distintas. “Unas pibitas me pidieron fotos porque pensaba que era Barbie”. Con esa frase se presentó Zoe Bach, la segunda en ingresar. “ Vivo en el barrio porteño de Recoleta y me mantiene mi papá. No me gusta trabajar, no me gusta estudiar, a mí me gusta el show, ir a la peluquería, hacerme las uñas ”, se describió. Y adelantó que contar con un solo baño para tantas personas seguramente le resultaría incómodo.

“Cuando sea grande me gustaría ser como mi mamá y vivir la vida que lleva ella, que viaja por el mundo con el novio, se compra ropa. Desde chica tuvo chicas que limpiaban en mi casa, chicas que me ordenaban, chicas que hacían todo y ahora más de grande es como que me cuesta demasiado”, reconoció. Y también se refirió a sus preferencias a la hora de posar su mirada en un hombre: “Me gustan más grandes, que vayan al gimnasio”, En la tribuna se encontraban su madre y su novio.

Alan, un chico de campo

Alan Simone, de la ciudad de Chivilcoy, fue el tercero en ser presentado. “No terminé la escuela; repetí dos veces y me mandaron a trabajar. Trabajo en el campo con mi viejo en el tema de la cosecha y la siembra desde los 15 años y es algo que me gusta”, explicó. Y, ya refiriéndose a la convivencia, adelantó: “ Soy muy tranquilo y me gusta llevarme bien con todo el mundo. Pero si me enojo mucho o me peleo con alguien, me recaliento. Soy gracioso y me gusta tirar facha ”.

Isabel, la “abuelita” hot

“ Soy una diva anónima y una borracha conocida, porque tengo título. No soy la típica abuelita ”, adelantó Isabel De Negri, una platense que se gana la vida como sommelier e instructora de taekwondo. Ya en el clip de presentación dejó en claro que está orgullosa de su figura y no tiene pudor en mostrarla, cuando se quitó el blazer y quedó en corpiño. “No podría estar con un hombre celoso. Hago lo que quiero y cuando quiero. No tengo vergüenza, no tengo modestia ni culpa. Mi mamá me dijo: ‘Nena, sexo vas a tener cuando quieras, con quien quieras y donde quieras’, y le hice caso al pie de la letra”, agregó, y se auguró un futuro en la Avenida Corrientes.

Lisandro, asesor financiero

Llegó el turno, luego, de Lisandro Navarro un asesor financiero oriundo de Lomas de Zamora que, según explicó, está buscando desde hace un tiempo un cambio radical en su vida. “ Mis grandes pasiones son el fútbol y el gimnasio. Entreno mucho y me cuido mucho con las comidas. Soy una persona a la que gusta cocinar, pero soy muy desordenado . Me separé, después de cinco años, porque descubrí una infidelidad, no lo pude tolerar y tomé la decisión de echarla de mi casa. Soy transparente, simpático, muy dado. Me salta la mecha fácil”, se definió.

Rosina, la uruguaya que se comunica con los muertos

La tercera mujer en ingresar a la casa llegó desde Uruguay. “Soy muy impulsiva, una persona sin filtro”, indicó Rosina Beltrán. “Es la primera vez en mi vida que estoy soltera. Soy una persona libre, sin ataduras. Cuando entre a la casa, va a pasar esto”, indicó, mostrando el tatuaje con la palabra ‘éxito’ que lleva en el interior de su labio inferior. “ Me voy a dar cuenta en seguida quién en falso, quién es careta. Tengo un don con seres que no están más acá, y es una herramienta que voy a usar para ganar Gran Hermano ”, aseguró. Luego, ante Del Moro mostró el tatuaje que lleva en su labio superior, la fecha del primer casting que realizó con el fin de entrar al programa.

Martín, el primer descendiente de chinos de GH Argentina

“Cuando le preguntás a un argentino, dice que soy chino; y cuando le preguntás a un chino, dice que soy argentino”, explicó Martín, e indicó que su madre es china y su papá taiwanés, pero él nació en Viedma, Río Negro. Se definió, luego, como “ una persona muy buena y muy compañera, pero muy competitivo ”. También contó que tiene dos gatos como mascotas y que quiere más a los animales que a las personas, porque “pueden ser muy falsas e hipócritas”. En la tribuna lo esperaba su novia.

Lucía, la futbolista salteña

Llegó el turno, entonces, de Lucía Maidana, una futbolista salteña. “Tengo una familia muy grande y muy tradicional. Tengo diez hermanos, varios de ellos gemelos. Yo soy uno de esos pares. Venimos de una sociedad muy cerrada y muy católica. Estoy en pareja hace siete años con Virginia”, reveló. Y, en cuanto a su estrategia de juego, indicó: “ Quiero empezar haciéndome la simpática para ganar el corazón de la gente y después seguir jugando en silencio. Soy muy buena sacándole la ficha a las personas. Soy tranquila, pero si me faltan el respeto, ahí sí se pudre todo”. Al ver a sus hermanos en la tribuna, Lucía rompió en llanto.

Axel, el misionero que entra a hacer amigos

Axel, a su vez, aseguró que es tímido y que no le gusta trabajar. El misionero contó que hace un tiempo se mudó con sus amigos a una casa de Posadas y que la convivencia se parece bastante a la que suele darse entre los concursantes del programa. “Soy gatito, pero demasiado amoroso. Por mí, estoy con una sola chica todo el tiempo. Nunca consumí drogas y hay mucha gente que me admira mucho ”, aseguró. En diálogo con el conductor contó luego que espera entrar a la casa a hacer amigos, y a Juli Poggio le contó que está de novio hace dos semanas.

Denise, coqueta y competitiva

“Mi nombre es Denisse González y soy de Trelew, Chubut. Estoy estudiando abogacía en Buenos Aires y vivo sola porque me encanta estar sola”, indicó la siguiente concursante en ingresar a la casa. Y agregó: “Mi papá dice que soy una chica 4x4. Me gusta pescar, hacer asados, acampar y estar al aire libre. Soy muy coqueta, me maquillo rápido para abrirle al delivery cuando toca el timbre. Estuve de novia mucho tiempo, pero no con el mismo. Soy muy competitiva y sé que voy a hacer lo que haga falta para ser una de las últimas personas en abandonar la casa ”.

Emmanuel, peluquero y cantante pop

Llegó luego Emmanuel, un cordobés que está casado hace 11 años con Nico, que forma parte de la Fuerza Aérea. “A mí me parece lindo todo el mundo. Trabajo en mi peluquería, soy colorista, pero realmente lo que me gusta hacer es cantar y bailar. Hago música pop; soy pop puro. Voy de frente y no tolero la mentira ”, indicó. Entre la gente que fue a despedirlo a la tribuna se encontraba la cantante “La Gata” Noelia, una de sus amigas. Antes de abandonar el estudio, el concursante le propinó un apasionado beso a su marido.

Agostina, la mujer policía

Agostina Spinelli es policía, al igual que toda su familia, y vive en San Fernando, provincia de Buenos Aires y tiene una hija de 16 años. “ Hoy en día, un delincuente tiene más derecho que un policía. Es tristísimo ”, indicó. Luego, adelantó lo que los televidentes pueden llegar a encontrarse al verla en la casa: “Soy geminiana y tengo carácter fuerte. Puedo llorar por todo: me pelo y lloro; discutimos, lloro; me decís algo que no me gusta, lloro. Soy muy obsesiva con la limpieza. Obviamente, voy a jugar y quiero llevarme el premio mayor”. Además, reveló que siempre soñó con estar en la televisión y trabajar como modelo.

Williams, otro chico de campo

“Siempre uso boina, bombacha y camisa”, reveló WIlliams López, un correntino de 20 años que actualmente vive cerca de Olavarría, en Santa Brisa, un pueblito de 20 habitantes. “Me levanto, de desayuno tomo mate, ayudo a mi viejo, Siempre estoy haciendo algo para no estar encerrado, aburrido. Duerme más el gallo que nosotros”, contó. Y agregó: “ Quise entrar a la casa porque quiero un futuro mejor para mí. Mi sueño siempre fue ser veterinario, pero no nos daba el bolsillo y tuve que seguir trabajando ”.

Carla, madre de cuatro hijos

Carla Di Stefano, “Chula”, una madre de cuatro hijos de Villa Adelina, fue la siguiente en ingresar. “Soy abogada, pero no ejerzo. En realidad, soy comerciante. Hace un tiempo me descubrieron microcalcificaciones en una mama, y un tiempo antes de que tuvieran que sacármela, conocí a Huguito por Tinder. Me había enamorado un montón de él en tan solo un mes . Y me estaba despertando de la anestesia y lo encontré haciéndome mimitos en la frente. Lo conocí en mi peor momento. Entonces, ¿cómo no va a ser el amor de mi vida?”, relató en su clip de presentación.

Nico, el rey de la autoestima

“Me considero líder; está en mis genes. Se puede aprender, se puede mejorar, pero uno nace como nace y es la naturaleza la que decide”, expresó Nicolás Grosman, de la localidad bonaerense de Ramos Mejía. “Tengo un proyecto en el que ayudo a las personas a mejorar su vida. Sé que voy a tener mucha presencia en la casa, soy muy divertido, un máster de la seducción. Estoy dispuesto a actuar, a sacrificar cosas, a sacar todos mis dotes psicológicos para hacer juegos con la gente y poder adelantarm e”, expresó. Y agregó: “Me considero un motivador y todavía no llegué donde quiero estar. No hay un destino en sí, es el camino, ahí está la magia de las cosas. Sé que van a habar de mí cuando esté adentro, por la presencia que tengo”

Juliana, doble de riesgo, bisexual

“Cuado llego a lugares es medio fuerte, pero bueno, yo soy así. Soy entrenadora, deportista y creadora de contenido. Este es mi look, y me dicen Furia”, así se presentó Juliana, y contó que también trabajó como doble de riesgo. “ El momento más importante de mi vida fue cuando me tiré del piso 21 de un departamento de Puerto Madero. Tuve dos parejas mujeres y dos hombres. Soy romántica y demasiado graciosa. Hay dos opciones: triunfar o ser espectador, y yo no vine a ver a nadie”, agregó.

Joel, el azafato

El anteúltimo varón en ingresar a la casa fue Joel Ojeda. “Soy azafato. Nunca tuve sexo explicito en un avión. Me llaman Chon, por ‘chongo’. Toda mi vida me gustaron las emociones fuertes. Y ese tipo de emociones las encontrás cuando salís de tu zona de confort. Hace un montón que no tengo esa sensación de estar enamorado de alguien; en general, me asusto y salgo corriendo”, expresó. Y, refiriéndose a la convivencia, indicó: “ Tengo el sexto sentido de darme cuenta cuando una persona tiene buenas intenciones y cuándo no. Me adapto muy bien a las situaciones ”.

Florencia, modelo curvy

Florencia Cabrera es diseñadora y productora de moda, y desde hace un tiempo trabaja como modelo curvy. “ Hace muchos años que quería ser modelo y siempre tuve un cuerpo que no es hegemónico. Durante mucho tiempo, no me podía ver. Me veía y me odiaba. Pero un día me di cuenta que yo soy así y que tengo que disfrutar de la vida ”, explicó. Y agregó: “Si me limitan, me pongo de muy mal humor. Una de mis estrategias es ser positiva constantemente. No le puedo caer bien a todo el mundo. Si a alguien le molesta mi presencia, que lo trabaje en terapia”.

Hernán, el cordobés gracioso

“Sé lavar, planchar, doblar las sábanas con elástico... Con eso, ¿sabés como entro? ¡Como un campeón!”, indicó Hernán Montivero, un cordobés de la ciudad de Río Cuarto. Y señaló: “Burlarse del otro, está bueno, pero reírse de uno mismo es mejor. Soy gamba, yo te ayudo en todo y si me traicionás, bueno... Yo doy alegría, siempre tengo que estar haciendo algo. Llego y se ponen contentos; le caigo bien a la gente. Les caigo mal a uno u otro, pero después me empiezan a querer y me los tengo que sacar de encima”.

Catalina, la pediatra botinera

“No paso desapercibida: siempre llamo la atención”, aseguró Catalina Gorostidi. Y relató: “Durante mi infancia fuimos medio nómades por el trabajo de mi papá, que era futbolista profesional. Escuela nueva, vida nueva. Soy médica pediatra, pero creo que este es mi sueño; me encanta subir fotos hot. Soy muy botinera. Básicamente, salí con todo el plantel del Belgrano y Talleres de Córdoba a la vez. Salí con un campeón del mundo ”, se vanaglorió. Y, sobre lo que puede esperarse de ella dentro de la casa, adelantó: “Lo que me molesta mucho es la injusticia. No careteo absolutamente nada. Lo que molesta, lo digo. Voy a la yugular y no me importa nada”.

LA NACION

Temas Gran Hermano 2023