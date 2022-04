Tamara Paganini contó el infierno que vivió tras salir de Gran Hermano: “Anduve de terapia en terapia”

El 10 de marzo de 2001, la televisión argentina cambió completamente con el estreno de Gran Hermano, el reality que ya brillaba en diversas partes del mundo. Una casa y un encierro de 12 personas que buscaban llegar hasta la etapa final para ganar una gran suma de dinero. La fama llegó de inmediato para los participantes, y con ella el cariño y asedio del público. A 21 años de este primer suceso, Tamara Paganini reveló el calvario que vivió en las calles tras su paso en el certamen.

Hoy con 48 años, la ex “hermanita” volvió al centro de atención al utilizar las redes sociales para contar aspectos de su vida. Hace más de 15 años decidió alejarse de los medios y su nombre comenzó a ser una incógnita para quienes seguían su carrera. Actualmente, trabaja como administrativa en un laboratorio y hoy recuerda su paso por el reality como una verdadera locura que la llevó a aislarse de todos.

“No esperábamos ni locos todo lo que nos pasó. Cuando salí de la casa, igual me tuvieron encerrada un tiempo sin dejarme ver la televisión y demás cosas. No podía entender que me corrieran por la calle, que se pusieran una remera con mi nombre, pero en eso la gente te ama y te odia”, expresó en una reciente entrevista en LAM (América). En ese sentido, remarcó que en aquel momento quienes no la querían la hicieron vivir un gran calvario, debido a que al no existir las redes sociales, como ahora, expresar el odio era algo que se realizaba cara a cara.

Tamara sobre GH

“En ese momento el hater te escupía literalmente, eran sus gallos en la cara. Era como de ir caminando con mi novio de la mano y que alguien de 20 años, cruzarme el paso, pararse delante y decirme pu... de mier...”, contó acerca del gran acecho que vivía día a día tras la salir del certamen en el que quedó en segundo lugar.

Tamara Paganini fue una hábil jugadora, que montó estrategias certeras para dejar afuera a participantes que se habían ganado el cariño de la gente. Entre golpes y destrucciones de su hogar, decidió salir a la calle disfrazada de hombre para no ser reconocida y poder tener una “vida normal” en medio del caos que había nacido tras el certamen.

Tamara Paganini reveló lo que vivió hace 21 años Alejandro Kaminetzky

“Así viví años y años de mi vida. En realidad mi primer ataque fue irme, desaparecer, y que me trague la tierra, no podía creer lo que estaba pasando con mi vida, pero no entendía en ese momento que era imposible irme”, reflexionó acerca de aquel momento en el que no quería vivir de aquel modo. Fue en ese momento que se radicó en Córdoba y contrario a lo que creía, los medios la acecharon más.

Fue el transcurrir del tiempo lo que le dio paz a Tamara, hasta que finalmente su nombre comenzó a ser un recuerdo de Gran Hermano. “Recién ahora estoy sanando. Me llevó 20 años y todo este tiempo de terapia en terapia”, aseguró al encontrar una estabilidad en su vida luego de atravesar problemas personas y familiares que le causó la fama.