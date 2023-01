Gran Hermano: la brevísima tregua entre Alfa y Ariel, un salvataje inesperado y los lances del león

escuchar

Los últimos días en Gran Hermano tuvieron todos los ingredientes. Hubo rivalidades (como siempre), posibilidades de romance (como siempre, también), y una poderosa coreografía (¡eso es nuevo!). A continuación, un repaso por las grandes escenas que dejó esta semana que concluye .

La breve tregua entre Alfa y Ariel

El pasado martes fue el cumpleaños de Alfa y, como se hizo costumbre en esta edición, el agasajado hizo algunos pedidos a los que solo accedería si lograba cumplir con éxito una misión secreta. Alfa pidió una paella y ver una película de autos, pero Gran Hermano le dijo que solo cumpliría su deseo si les anunciaba a todos que abandonaba el juego, y los convencía de realmente haber tomado esa decisión. De esa manera, comenzó un trabajo de hormiga en el que se mostró muy afligido, para luego exclamar que había resuelto irse del reality.

Frente a esas palabras, las reacciones fueron de todo tipo: mientras algunos se mostraban escépticos, otros le creyeron y se vieron muy angustiados frente a la posible salida del jugador. Alfa debía llevar su puesta en escena hasta las últimas consecuencias, y el objetivo se iba a dar por cumplido cuando él hiciera el ademán de abrir la puerta hacia el exterior. Y así fue como, durante la noche, armó su valija e hizo la mímica de irse, entre las lágrimas de Romina, la angustia de Camila, y el inesperado ruego de Ariel, pidiéndole que se quedara. Pero en el minuto final, el jugador confesó que todo era parte de una prenda.

Alfa pudo festejar el cumpleaños que tanto quería, pero la postal que más sorprendió a los televidentes fue su abrazo con Ariel. Ambos jugadores mantienen una muy mala relación, pero esa circunstancia les permitió establecer una tregua, cuando Santiago del Moro le señaló a Alfa que el otro competidor le insistía que se quedara. El conductor pidió un abrazo entre ambos y así pareció concluir esa guerra. Pero como era de esperar, la paz duró poco y, pocos días después, Alfa retomó su embestida contra Ariel, dando pie a un nuevo round en ese enfrentamiento.

Ariel, salvación y sorpresa

Debido a las características de la prueba, esta semana la casa tiene a dos líderes, Romina y Marcos. Tal como sucedió en otra ocasión, los ganadores debían ponerse de acuerdo al momento de salvar a uno de los cuatro nominados que quedaron en placa: Ariel, Agustín, Lucila y Daniela.

Al momento de debatir, la decisión era difícil. Las intenciones de cada uno eran fáciles de adivinar: Marcos quería salvar a Agustín, y Romina a Daniela, pero ninguno podía convencer al otro de optar por una de esas posibilidades. Ante esa disyuntiva, comenzaron a reflexionar estratégicamente sobre qué podían hacer para garantizar que esos jugadores se quedaran. Y la decisión final fue motivo de sorpresa.

Marcos y Romina anunciaron que salvaban a Ariel, convencidos que en una votación entre Agustín, Daniela y Lucila, esta última sería la eliminada. Pero ni Frodo ni Venganiela creen que eso sea así. Pocos minutos después de comunicar esa decisión, algunos jugadores cuestionaron a Romina, asegurándole que se había equivocado en su estrategia y, que de seguir en placa, Ariel hubiera sido el eliminado. Por lo pronto, habrá que esperar hasta el domingo para descubrir si los líderes estuvieron en lo correcto o si un error de cálculo dejará afuera a alguno de sus amigos.

Una coreo a todo gas

Las pruebas para definir el presupuesto son de toda clase. Algunas requieren esfuerzo físico, otras destreza, y algunas implican mucho ingenio. Pero esta semana, la propuesta implicó que todos los hermanitos trabajaran codo a codo, y muy sincronizados. Al ritmo de “Con calma”, una de las canciones más populares de Daddy Yankee, todos los participantes debieron estudiar y repetir la coreografía de ese videoclip.

Julieta, quizá la más habilidosa en el baile, se puso al frente del número y su ejecución, y trabajó con mucho esmero (y paciencia) para que todos los hermanitos pudieran repetir con gracia los movimientos pautados. Luego de mucho ensayo y práctica, los jugadores le presentaron la coreo a Gran Hermano. El puntaje para aprobar era de siete, y el grupo sacó ocho. Y entre sonrisas y abrazos, los hermanitos celebraron que contarán con el presupuesto completo y podrán meter en el changuito todo lo que quieran durante la compra semanal.

Alfa blanqueó qué intenciones tiene con Camila

La relación entre Alfa y Camila da mucho de que hablar. Algunos leen entre ambos un vínculo familiar, un lazo entre padre e hija, mientras otros insisten con que el ida y vuelta tiene momentos de una evidente tensión sexual. Por ese motivo, Gran Hermano los llamó por separado al confesionario, para garantizar que la situación estuviera clara.

Por su lado, Camila dijo que es consciente que él no la ve como una hija, mientras que Alfa aclaró que esa es una relación entre dos adultos, y no tiene nada familiar. De esa manera, quedó en evidencia que por parte de Walter no hay una mirada paternal y que está sentimentalmente interesado en esa jugadora, mientras que ella aclaró que su objeto de deseo dentro de la casa es Marcos.

Daniela, ¿en la mira del león?

Con Thiago lejos, parece que el león decide avanzar sobre Daniela... o al menos así lo percibe ella. Según contó en el confesionario, Agustín aprovechó una de las fiestas para hacerle algunos gestos más que sugerentes, como morderse el labio o bailar un lento demasiado pegado a ella . Incluso, según expresó indignada Daniela, él se animó a modificar las fotos que tiene con Thiago, para colocar una propia. Venganiela no recibe esos avances con demasiado entusiasmo, y nada está más lejos de sus intenciones que empezar un noviazgo con Agustín.

