Jay Leno protagonizó un grave accidente con su moto, a semanas del incendio que le dejó heridas en su rostro

La semana pasada, el reconocido presentador estadounidense Jay Leno casi pierde la vida luego de sufrir un accidente de moto. En una entrevista con Las Vegas Review-Journal publicada el jueves, el presentador de televisión, de 72 años, reveló que se está recuperando de un choque que lo dejó con varios huesos rotos.

Este accidente ocurrió apenas unas semanas después de que sufriera quemaduras de segundo grado en su rostro, tras un incendio que se produjo en el garaje de su casa de Los Ángeles.

Leno le explicó al medio que “se cayó” de su moto y eso le produjo varias lesiones de las que está recuperándose. “ Tengo una clavícula rota. Tengo dos costillas rotas. Tengo dos rótulas rotas”, enumeró. “¡Pero estoy bien !”, añadió la estrella que prepara su regreso a Las Vegas con un unipersonal en marzo. “Estoy bien, estoy trabajando. Estoy trabajando este fin de semana”.

Según Leno, ese martes estaba en la ruta probando una motocicleta Indian de época, fabricada en 1940, cuando notó el olor de una fuga de gasolina y decidió parar para investigar. “ Giré por una calle lateral y atravesé un estacionamiento, y sin que yo lo supiera, un tipo había estirado un cable a través del lugar, sin ninguna señalización colgando de él”, explicó al Las Vegas Review-Journal. “ Así que no lo vi hasta que fue demasiado tarde. Me golpeó y me tiró de la moto. La moto siguió andando, y ya sabes lo que pasa en esos casos ”, añadió.

El ex presentador de Tonight Show dijo también que al principio no hizo público su accidente porque había mucho caos y cobertura de su anterior incidente de noviembre. “Ya saben, después de quemarte el cuerpo, este incidente no te lo cobran”, expresó bromeando. “Después de eso eres Harrison Ford estrellando aviones. Sólo quieres agachar la cabeza cuando ves venir el peligro” .

Jay Leno, de los late night shows a la pasión por los autos

En el mes de noviembre, Leno y su amigo Dave Killackey estaban reparando un conducto de combustible atascado en la parte baja de un coche de 1907 que el presentador tenía estacionado en el garage de su casa cuando se inició un incendio. Como consecuencia, el conductor sufrió quemaduras graves de segundo grado en toda la cara y la parte superior del cuerpo.

A los pocos minutos llegaron los paramédicos y, al día siguiente, Leno ya estaba ingresado en el Grossman Center, donde le trataron las quemaduras de la cara, el cuello, el pecho, las manos y el brazo izquierdo.

Durante nueve días, Leno se sometió a dos operaciones de injerto de piel (una con piel de cadáver humano y otra con intestino de cerdo) para ayudar a regenerar piel nueva y sana, así como a sesiones en cámaras hiperbáricas para ayudar a oxigenar el tejido . Seis días después de abandonar el Centro, Leno volvió a actuar en el Comedy & Magic Club de Hermosa Beach, California.

En una charla exclusiva con la revista People, un mes después del accidente, Leno describió la terrible experiencia con todo detalle: “ Sentí exactamente como si mi cara estuviera ardiendo. Quizá como la quemadura de sol más intensa que hayas tenido nunca ”, explicó.

Mientras seguía curándose, Leno dijo ser consciente de que su situación podría haber sido mucho peor. “Sé lo malo que podría haber sido”, explicó. “Pero estoy bien. Y estoy seguro de que seguiré haciendo las mismas estupideces de siempre. Sólo que quizá con un poco más de cuidado”.

