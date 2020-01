Nito Artaza apuntó contra Carlos Rottemberg por las cifras de las boleterías Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de enero de 2020 • 20:04

En las últimas horas estalló una escandalosa pelea entre Nito Artaza y Carlos Rottemberg por las cifras de las boleterías. El actor que está haciendo temporada en Villa Carlos Paz con La jaula de las locas disparó contra AADET (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales), de la cual Rottemberg es parte.

La disputa, en realidad, es de larga data, y Artaza volvió ahora a tomar la voz de aquellos que no están inscriptos en la asociación y criticó los números que dan cuenta de las obras más vistas de la temporada. "Esto no es nuevo. Hace 30 años que digo que AADET da únicamente las cifras de los teatros asociados, del resto no. ¿Viste si estaba Midachi o La jaula de las locas? Entonces está incompleta, son cifras ficticias", aseveró el marido de Cecilia Milone este mediodía, en Intrusos.

Tras asegurar que esta asociación le cobra "el 0,7 por ciento a todos los teatros que se asocian", Artaza disparó directamente contra Rottemberg. "Esto no es algo personal, es para mejorar. Y Rottemberg dijo que a mí no me respetaba como persona, por eso fue la polémica. Fue él quien tiro la primera piedra. Yo sí lo respeto a él como persona pero no comparto sus conceptos hace mucho tiempo", expresó el humorista.

"Tenemos que replantearnos la ecuación entre todos, entre los productores, los actores, los dueños de los teatros; eso es lo que estoy proponiendo. El teatro no es un número. No tienen que dar los números por recaudación (...). En lugar de enojarse que reflexionen. Yo no ofendo a nadie, a mí me ofenden por lo general pero ya estoy acostumbrado porque pongo siempre la otra mejilla", remató Artaza.

La palabra de Carlos Rottemberg

Si bien el empresario no quiso salir a hablar, sí lo hizo a través de un comunicado en el que aclaró que está dispuesto a enfrentarse cara a cara con Artaza. "No estoy haciendo notas en estas horas por las agresiones verbales folclóricas que siempre surgen en la temporada de verano e inentendibles de Nito Artaza hacia mí, en este caso desde Carlos Paz, ciudad teatral colega en la cual no trabajo", comenzó con tono irónico el productor.

Y enseguida, lo invitó al actor a debatir sobre el tema: "No tengo problema en aceptar cualquier programa que tenga en vivo a Nito desde Córdoba haciéndome las 'acusaciones' de frente y al aire para poder responderle. No es de caballero argumentar ante sus acostumbradas falsedades si él no está presente, solo de frente y a la vista del público", opinó a través de un mensaje que leyó al aire el cronista de Intrusos, desde Mar del Plata.