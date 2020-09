Oscar Mediavilla, contra Karina La Princesita: "Me parece que sus devoluciones son para otro concurso"

Desde que Oscar Mediavilla se sumó al jurado del Cantando 2020, su mala relación con Karina La Princesita Tejeda es notoria. Comentarios irónicos, chistes filosos y las críticas a sus devoluciones son claros indicios de las diferencias entre los jurados del certamen de eltrece. Lejos de ocultarlo, esta mañana el productor musical disparó contra la cantante de cumbia en Los ángeles de la mañana, y ella recogió el guante.

"¿Qué pasa con Karina? ¿Hay grieta?", preguntó sin filtro Andrea Taboada ni bien terminó la gala de ayer. "No pasa absolutamente nada. Solo mencioné su saludo tipo colectivero, aunque hoy se esmeró, pero es todo fingido", respondió con cierta ironía. Y enseguida agregó: "No hay ninguna incompatibilidad, a mí no me importa nada si me saluda o si no me saluda, no me importa; no está en ningún espacio en mi cabeza".

Sin embargo, su evidente malestar con la cantante salió a la luz. "Hace 40 años que soy productor, músico, este programa lo hice muchas veces, he dicho barbaridades, cuentos, historias. Venir acá para estar en competencia con alguien que empezó este año o de pronto que mi llegada moleste la verdad que me importa nada", lanzó.

Y enseguida, Mediavilla criticó a la jurado por sus devoluciones: "¿Cómo le vas a decir cosas técnicas a gente que apenas puede entonar? Con eso no va a ningún lado. Me parece que sus devoluciones son para otro concurso, no para este", opinó.

"Siempre fui un caballero, siempre que pude ayudé, colaboré, hice todo. Ahora si cuando llegás, medio que te ningunean, a mí no me gusta porque yo soy buena gente, no me gusta eso. Si lo hacés, entonces yo te ninguneo y no me importa absolutamente nada. Te quedó claro a vos, me saco el barbijo, no me importa nada", advirtió mirando a cámara, hablándole a su colega.

La palabra de Karina

Sin querer meterse en la polémica, La Princesita aclaró que es Mediavilla quien tiene problemas con ella. "De mi parte, no hay grieta", dijo. Y enseguida, contestó punto por punto las críticas de su compañero. "Mi saludo es así porque estamos en pandemia, no se puede dar beso o abracito", explicó sobre su saludo poco efusivo.

En cuanto a sus devoluciones, advirtió: "Él es el que declara que no hay que dar tantas devoluciones técnicas, que es un concurso donde todos cantan horrible. Yo tengo respeto por los participantes que están acá, hay muchos que te piden o exigen devoluciones técnicas porque tienen ganas de aprender. Para mí hay que valorar el laburo de todos, muchos tienen ganas de progresar. Me parece que más allá de ser un show, está bueno darles una devolución para crecer y mejorar", indicó tajante.

"Yo soy una persona que me muestro igual delante y detrás de cámara. Me parece que muchos acá dividen entre el show y la persona que son, yo soy igual delante la cámara, en el show y en mi casa también. La verdad que no tengo nada contra él, me cae bárbaro y está hablando solo porque yo no hablo de él", concluyó desdramatizando la situación.