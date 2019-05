La actriz y pareja de Marcelo Tinelli reemplazará esta noche a Valeria Lynch en el reality de talentos Crédito: Instagram

Esta noche, Guillermina Valdes tendrá un sorpresivo debut en el prime time de Eltrece. Más precisamente, reemplazará a Valeria Lynch en el jurado de " Genios de la Argentina ", el reality de talentos que arrancó anoche en Santiago del Estero.

Por supuesto que la incursión de Valdes en ShowMatch genera mucha curiosidad, aún cuando se trate de algo aparentemente circunstancial. ¿Cómo será la interacción en pantalla entre ella y su pareja, Marcelo Tinelli ? ¿Se sentirá cómoda en el rol de jurado? ¿De qué modo la afectarán las historias de vida que transitarán esta noche por el escenario? La actriz y diseñadora conversó con LA NACION sobre el nuevo desafío que emprenderá esta noche, a partir de las 22.30, cuando tome posición junto a sus compañeros, Patricia Sosa y los hermanos Lucía y Joaquín Galán.

-¿Cómo surgió la propuesta de reemplazar a Valeria Lynch en el jurado de "Genios de la Argentina"?

-Bueno, las propuestas surgen porque hay mucho contenido dentro de ShowMatch desde hace mucho tiempo, y siempre hay algo: estar en la salsa de tres, hacer un reemplazo en el jurado, o participar también.... En este caso me pasó algo. En general digo que no porque no me gusta mezclar las cosas y trato de preservar el espacio que tengo con Marcelo. En este caso me pasó que, en el cumple de Marce, se acercó Federico Hoppe [productor de Laflia] y me propuso sumarme a esta "gira" en busca de talentos.

-¿Aceptaste enseguida?

-Automáticamente dije que sí, no sé bien por qué... Yo viajaba con Marce, me pareció interesante poder acompañarlo, estar junto a él, y también por eso acepté la propuesta de reemplazar a Valeria. Es un formato que a mí me gusta, más allá que no soy cantante, pero me gusta mucho la música, el baile, el canto y todo lo que tiene que ver con este programa.

-¿Y qué expectativas tenés para esta noche?

-No, expectativas no... Me parece que "Genios..." es un formato que va a empezar a crecer, que se está conociendo; cuando hay un formato nuevo, la gente, los productores, en general, el grupo artístico que compone ese programa, va viendo de qué va, y creo que está en ese proceso. Ayer estuvo muy bien, pero expectativas personales no tengo. Voy a tratar de dar lo mejor y de ser lo más funcional posible a lo que ellos necesitan.

-¿Cómo pensás que te vas a sentir en ese rol?

-Yo creo que me voy a ver muy bien, porque desde el vamos no voy con una expectativa de ser una jurado desde la excelencia en lo técnico, vocal y artístico, pero sí a nivel de espectadora. Me siento una gran espectadora porque tengo una gran experiencia en conciertos, obras de teatro, musicales, y demás, y tengo ese ejercicio de debatir y charlar con amigos sobre eso que acabamos de ver o de escuchar. Creo que esa mirada también vale; siempre es interesante tener una mirada, en el buen sentido, no contaminada con lo que es la técnica y la exigencia que tiene un artista. Me siento, desde ese lugar, liviana.

-¿Es solo por hoy o pensás que podrías llegar a ser el "comodín" cada vez que se ausente alguien más del jurado?

-Eso nunca lo sabés. Yo no voy con expectativa de tener un recorrido en este formato. Si me pasa que me necesitaban y sentí hacerlo. Me parece que está bueno probarlo. Nada más. Me parece que el jurado, tal como está, está buenísimo.