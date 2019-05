El reality de talentos comenzó en Santiago del Estero, con todos los ingredientes esperados Crédito: Prensa Laflia

El tercer programa de ShowMatch trajo un nuevo segmento: " Genios de la Argentina ", en el que se buscarán talentos desde distintas provincias. En este primer ciclo, la elegida fue Santiago del Estero, y con la idea de volver más federal el programa, se emitió desde allí en vivo.

Luego de presentar al primer miembro del jurado, Patricia Sosa , Marcelo Tinelli contó que cada uno de ellos deberá calificar a los concursantes con estrellas (de una a diez) y quienes obtengan más de treinta, pasarán a la segunda instancia.

Después, claro, llegó el momento de darle la bienvenida al estudio montado en el Nodo Tecnológico de Santiago a las otras tres figuras que se encargarán de evaluar a los talentos: los hermanos Lucía y Joaquín Galán , y Valeria Lynch .

"Es la primera vez que podemos televisar esto en vivo. Estar acá con el publico es maravilloso. Me emociona muchísimo. Ustedes me lo habían dicho, pero nunca pensé que era así. Nos encanta estar en el interior de la Argentina, en Santiago del Estero. Gracias por el amor que nos brindan desde que llegamos", expresó el conductor antes de dar por comenzada la competencia.

Emoción a flor de piel

El primer participante fue un músico de 31 años, oriundo de Santiago del Estero: Bruno Magnone. "Estoy ansioso más que nervioso", expresó el joven antes de contar que vive en la capital provincial y presentar a su familia, que se encontraba en la tribuna. Al hablar sobre su padre, Bruno se emocionó hasta las lágrimas, pero rápidamente tuvo que cambiar de clima para mostrar su talento.

El tema elegido por Bruno fue "Yo te recuerdo", de Juan Gabriel. La primera en dar su devolución fue Sosa: " Tenés una voz impresionante, pero lo que tenés es un poder de interpretación precioso. No tuviste que ir al cuerpo, empezaste a avanzar con las manos en el bolsillo, eran solo vos y tu voz. Fue precioso".

"Canciones como esta no son fáciles, hay que trasmitir. Todos tenemos alguien a quien recordar, y vos me los trajiste a todos acá adelante y fue muy especial. A veces, cantar con los ojos cerrados te mete en tu propio mundo, pero a veces es mejor mirar a la gente porque fluye más la comunicación", le expresó Lucía.

"Superaste algo muy difícil que es superar la emoción por el recuerdo de tu viejo. Nos fuiste llevando y apareció tu voz impresionante. Te felicito", completó su hermano.

"Es un lujo escucharte, porque no solo manejaste los matices con afinación perfecta, sino que le pusiste el alma a la canción y eso no se logra fácilmente. Ha sido magnífica tu actuación", apuntó Lynch. En total, Bruno consiguió más de 30 puntos y por eso pasó a la final de la noche.

Pequeño gigante

El segundo participante fue Bautista Martínez, un niño riojano de 9 años que también se dedica a cantar. Con una sonrisa inmensa, el pequeño aseguró que no se sentía nervioso y contó que ya cantó en varios festivales ante mucha gente. "A los 4 años canté en un festival por primera vez. Mi mamá es cantante. Aprendí de ella, que trabaja de policía. Tengo 4 hermanos y en el colegio me va bien".

El papá, que se encontraba en la tribuna, no estuvo tan de acuerdo con su última afirmación y despertó la risa de Bautista. La canción elegida fue "Zamba para olvidar", y apenas sonó el primer acorde, canchero y tranquilo pidió "unas palmitas".

"Tenés un vozarrón. Cuando estudies canto... Tiene una cuerda muy firme para su edad, hay que entrenarlas. No pifiiaste una nota. No te puedo pedir más interpretación por tu edad. Tenés condiciones de sobra para ser un gran artista", le dijo Lynch.

Bautista consiguió también más de 30 estrellas. Emocionado hasta las lágrimas, se abrazó al conductor. "¡Muchísimas gracias a ustedes!", expresó.

Un papá genial

Llegó el turno luego de Ramón Lacube, un santiagueño de 37 años que también fue a mostrar su talento con el canto. En la tribuna se encontraban su mujer Marisa y su hija Guadalupe. "Ella no es la mamá de mi hija, pero me acompaña desde que la nena tenía 2 años. La mamá no la quiso tener y la crié con ella. Son mis dos amores", contó.

Tinelli, entonces, le pidió que contara su historia. "Me habla una tía mía y me dice que necesita ayude a una señora. 'Necesita un médico amigo, porque ella no quiere tener al bebe', me dijo. 'Yo no la puedo ayudar con eso, pero si con las ecografías y todo eso', le respondí", comenzó contando.

"Pasaron 6 meses y me llaman para decirme que ya había nacido la beba. La mamá, Paola, me dijo que le ponga el nombre que quiera y mi apellido también. Y me quedé con mi hija", finalizó la historia.

El cantante, además, aprovechó para pedirle matrimonio a su novia en vivo. Guadalupe, su hija, sin embargo, se negó. "No y punto. No es no", afirmó la pequeña. Pero Marisa aceptó. El hombre estaba preparado: tenía en su poder un anillo para hacer el pedido formalmente. "Marisa, quiero casarme con vos", le dijo antes de ponerle la alianza y mientras se escuchaba a las tres jurados entonando el "Ave María".

"El Seclanteño" fue el tema escogido por Ramón. Su interpretación terminó con Sosa y parte del público de pie. "Tenés un don natural maravilloso y nos brindaste una interpretación que nos llevó donde quisiste. Tu falsete es tan fuerte... Maravillosa tu interpretación. Me pusiste la piel de gallina", expresó la ex líder de La Torre.

Lucía, en tanto, expresó: "Nos has superado a Valeria y a mí con los agudos. Súper afinado. Nos sorprendiste y nos conmoviste con tu historia. Quiero mandarle un mensaje a Guadalupe: 'Quizá tu mamá no pudo, pero eso no quita que te ame y seguramente piensa en vos todas las noches'".

"Ramón, nunca escuché esa transición de do de pecho al falsete con esta potencia. Nos conmoviste a todos. Te diría que trabajes no estar tan pendiente de lo vocal e internalizar lo que estas cantando. Te quedaste un poco quieto en tu sitio. Hay que levantar la mirada", le aconsejó Joaquín.

"Único. Maravillosa interpretación, porque además de manejar los agudos, la precisión de clavar esas notas agudas... Conmovedora tu historia, coronada por una voz maravillosa. Nunca escuché un cantante como vos", cerró la ronda de devoluciones Lynch.

Angelada

Llegó luego la primera mujer del concurso: Julieta Torres, una nena de 9 años, de La Pampa. "Canto desde los 3 años. Tengo dos tías que cantan desde chicas que me enseñaron", contó.

Su mamá trabaja como empleada doméstica y el sueño de su familia es poder construir un pequeño departamento en la casa de su abuela, donde viven ahora junto a once familiares, para que ella pueda tener su propia habitación.

"La gloria de Dios", de Ricardo Montaner fue el tema elegido por Julieta. "No te preocupes por sentir nervios. Sos un angelito cantando. Tenés las cuerdas vocales muy fuertes para tu edad. Tenés que estudiar. Te felicito, cantás muy lindo", le indicó Sosa.

"Te equivocaste, seguiste y recuperaste la letra y eso es muy difícil. Todo lo que te propongas en la vida lo vas a conseguir porque tenés una familia maravillosa. Te felicito", indicó Lucía.

"Tenes algo que no se aprende: mucho ángel. Uno puede estudiar, afinar, tener una voz espectacular, pero el ángel no se aprende. Lo que aprendas lo vas a sumar a eso que tenés de fábrica", expresó Joaquín.

Por último, Lynch aseguró: "Te imaginaba grande. Seguramente vas a adquirir mucha personalidad, templanza para cantar. Tenés un ángel maravilloso y tenés que perfeccionarte porque tenés un futuro increíble". Julieta también logró pasar a la final.

Una voz muy especial

El anteúltimo concursante de la noche fue un contratenor tucumano de 27 años: Nicolás Valdez. "Desde pequeño me dedico al canto, coro, poesías. Siempre tuve la posibilidad de cantar en el registro de contratenor y la gente se sorprende. A veces, como no es muy común, se burlan", contó Nicolás antes de interpretar "Amores como el nuestro".

Luego, Tinelli le pidió que cantara "Si tú no estás aquí", de Rosana. "Solamente en películas vi este timbre. ¿Vos podés cantar en otro registro? Porque hablás en otro registro... Tenés un don que debés defender. Los contratenores son muy requeridos en todo el mundo. Me sorprendiste muchísimo", expresó Sosa. El conductor, en ese momento, le pidió una tercera canción: "No llores por mí, Argentina".

"No te detengas ni un instante en los que te hacen bullying. Los padres tenemos que educar a nuestros hijos para que esas cosas no pasen. Con esa voz que tenés, armate un personaje, un look, y no vas a parar de trabajar", le aconsejó Lucía.

"Tenés algo original, esas cuerdas vocales que vibran a la velocidad del rayo... Estudiá. Vestite de persona segura, porque lo que hacés es genial", agregó Joaquín.

"La ignorancia hace que no se sepa que es un don lo que tenés. Si le das una técnica especial a tu voz vas a a poder rendir más. Tenés un don, usalo, pretarate y estudiá", finalizó Lynch. Nicolás también pasó a la final.

La fan de Valeria

La última participante fue Natalí Jugo, una joven de 29 años oriunda de La Banda. "Me han dicho todas las chicas que te franelee, con permiso de Guillermina [Valdes, la pareja de Tinelli]. No soy casada, porque nadie me quiere aguantar", se presentó y contó que le realizó tres homenajes a Valeria y está preparando uno para Pimpinela. Natalí, apodada "la reina de la cumbia" cantó "Señor amante", el clásico de Lynch.

Luego, junto a su ídola entonó "Qué ganas de no verte nunca más". "Sos un show. Sos tremenda. Tenés un vozarrón. Laburá más la respiración para llegar más a los tonos. Tuviste algunas desafinaciones, pero por hacerte la graciosa. Trajiste mucha alegría", le dijo Patricia, en su devolución.

"A partir de mañana vas a tener todos los novios que quieras", bromeó Lucía, y su hermano completó: "Sos una fuera de serie. Tenés una personalidad explosiva. Sos distinta, espontánea, caradura, que es necesario serlo. Mirá el clima que creaste".

Valeria, en tanto, culminó: "Sos un huracán. Tremenda artista". Natalí también logró más de 30 estrellas.

La final

"Nos costó, porque nos va a doler que alguien quede afuera. El primero que pasa es Bruno Mangone", anunció Sosa. Después, reveló que todos los otros participantes que pasaron por el escenario en este primer envío de "Genios de la Argentina" también lograron pasar a la gran final.