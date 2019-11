Guillermo Andino habló de la decisión de su compañera, Mónica Gutiérrez

Guillermo Andino y Mónica Gutiérrez llevaban 15 años juntos al aire Crédito: captura

Tras conocerse la noticia sobre la salida anticipada de Mónica Gutiérrez de la edición central del noticiero América Noticias, Guillermo Andino, su compañero en la conducción desde 2004, habló con LA NACION. El periodista confesó que aún no pudo terminar de procesar la noticia.

"Hablé con ella cuando volvió de sus vacaciones. Mónica se reincorporaba hoy al noticiero", señaló Andino. "Ella ya me lo venía diciendo y yo no le creía, pero esta vez le tuve que creer", agregó el periodista, minutos antes de entrar a una reunión con las autoridades del canal. Luego, de 19 a 20, condujo el noticiero en soledad.

"Yo le decía cada vez que lo intuía: 'dale Mónica esperemos a cumplir los 20 años y no los 15 que cumplimos este año. Pero se la veía segura de su decisión. Me dijo que quería parar un poco y dedicar tiempo a escribir".

"Yo no caí cuando hace unos meses fuimos a comer con nuestras parejas y Mónica me lo anticipó muy en serio. Yo no quería creerlo. Pensé que este momento no iba a pasar. Fue Caro (Prat, su mujer) la que me hizo caer, después de la cena. Me dijo: 'Guille andá preparándote, Mónica se va a ir, te lo dijo y lo dice muy en serio'".

Sobre el futuro del noticiero, el periodista comentó: "Yo sigo y seguiré en el canal, mi contrato termina recién a fines de 2020. Sé que habrá cambios, tanto de programación como artísticos, pero aún no sé qué pasara".