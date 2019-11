Mónica Gutiérrez deja la conducción de América Noticias: "Se cerró un ciclo"

Mónica Gutiérrez da un paso al costado y se aleja del noticiero central de América, después de 22 años al frente

"Quiero contarles que he tomado la decisión de dejar la conducción de América Noticias. Gracias al canal por el trabajo de estos años. A mis compañeros el reconocimiento y afecto compartido. A los que me dejan entrar a diario a sus casas y corazones, mis bendiciones. #libreydueña", escribió Mónica Gutiérrez esta mañana en sus redes sociales y con estas palabras anunció que dejaba la conducción del noticiero central de América, segmento informativo que conduce desde hace 22 años, ya que comenzó en 1997.

Si bien su posteo causó sorpresa entre sus seguidores, no se vivió así en el Grupo América, ya que estaban al tanto de esta decisión de la periodista. Pero lo que sí llamó la atención de todos es el hashtag que utilizó al final de su anuncio: #LibreYDueña. Aunque Gutiérrez no le dio mayor trascendencia al hablar con LA NACION. "Soy así", expresó al aclarar que quería remarcar que había sido una decisión netamente personal.

Según pudo saber LA NACION, la periodistas de 64 años le comunicó esta decisión al canal, tanto al área artística como al área de noticias, en el mes de mayo, previo a saber el futuro político de nuestro país, así su decisión no generaba ninguna especulación política.

"Venía pensando mi partida desde fines de 2018. Lo fui madurando y en mayo se lo comuniqué al dueño del canal, Daniel Vila. Le dije que estaba para irme a fin de año, ya que quería estar en el aire en un año electoral", contó. Y, luego, agregó: "No tiene nada que ver la elección de Alberto Fernández como presidente, no hay nada político. Es algo mío, personal y profesional, se cerró un ciclo".

También es cierto que Gutiérrez en el último tiempo tuvo algunos conflictos dentro del canal [como su fuerte discusión con Jorge Rial] y ella no se sintió respaldada en ninguna de esas oportunidades por la señal y todas estas situaciones sumaron al desgaste en la relación de la periodista con la emisora.

Desde el canal confirmaron la noticia a LA NACION y aseguraron que no había ningún problema, ya que era algo acordado. "Lo de Mónica es algo totalmente personal, que lo venía manejando hace varios meses y nosotros estábamos al tanto, así que estamos cerrando esta semana con ella, como les gustaría despedirse, cerrar el ciclo, ya que estaba de vacaciones y está volviendo hoy", confirmó Liliana Parodi, gerente de programación y artística de América a LA NACION.

Pese a las palabras de Parodi, Gutiérrez aseguró a este medio que aún no sabe cuándo se despedirá de la pantalla porque todavía tiene que ultimar algunos detalles administrativos con la emisora. "Yo tenía entendido que volvía hoy y pensaba quedarme hasta fin de año, pero unas cuestiones administrativas, precipitaron que no vuelva", comentó la periodista aunque prefirió no ahondar en el tema.

Respecto de su futuro, dijo: "Me tomaré unos meses para descasar y pensar y después estaré lista a para volver. Si América me ofrece algo que no es noticiero, lo pensaré, así como también si surgen otras ofertas. Mientras descansaré y seguiré con mi programa de radio La Vida de los otros en FM Milenium".

El futuro del noticiero

Sobre el futuro del noticiero no hay nada concreto, mientras algunos dicen que al haber varias periodistas en el canal -que son muy profesionales-, alguna de ellas podría estar en el lugar de Gutiérrez; otros arriesgan que en 2020 puede no haber un noticiero central como venía realizándose hasta ahora y que su lugar lo podría ocupar un ciclo de noticias, pero abordándolas de una forma más descontracturada.