Luego de 8 años de matrimonio, Valeria Archimó y Guillermo Marín oficializaron su separación a comienzos de julio Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de agosto de 2019 • 19:46

Dedicado a la producción de eventos deportivos, Guillermo Marín comenzó a ser popular en el mundo del espectáculo cuando se casó con Valeria Archimó y se dedicó a la producción teatral. Y hoy, en medio de la dolorosa separación de la bailarina, sigue adelante con nuevos proyectos que lo mantienen muy cerca de las tablas: el más ambicioso es, de hecho, el inminente regreso de Antonio Gasalla a la temporada marplatense.

"Empecé hace seis años, me fue bien. En verano tuve la intuición de juntar a los Bal. Y ya no hago revista porque me parece que va a ser difícil superar lo del verano", contó en Hay que ver, en referencia al espectáculos Nuevamente juntos. "Voy a hacer una comedia con Carmen Barbieri, Alberto Martin, Sol Pérez, Sebastián Almada y Marcelo De Belis, en el Atlas de Mar del Plata. Federico Bal va a descansar me parece, de tanta exposición y después haremos un musical", siguió.

Pero Marín tampoco quiso dejar hablar sobre el espectáculo que producirá para Gasalla, luego de que el actor se bajara de varios proyectos que no terminaron de convencerlo. "Me parece sublime trabajar con Antonio. Un día me llamó y me dijo que nos juntemos, llegamos a un acuerdo y vamos a trabajar juntos. Escribe y dirige sus personajes y va a estar con Maxi de la Cruz y Ronnie Arias. Gasalla se siente cómodo conmigo. Vamos a estrenar en el Radio City de Mar del Plata".

José María Listorti quiso saber si no teme que Gasalla lo "deje plantado", como ya les pasó a Susana Giménez o Flavio Mendoza. "No tengo miedo de trabajar con Gasalla. Mi caso es diferente porque yo no soy figura. Estoy para contenerlo. No soy ni psicólogo ni digo qué tiene que hacer, pero tengo autoridad y me gustan las cosas claras. Producir a Gasalla es un sueño. Me pone la vara muy alta. Es un profesional", indicó.

El productor también se dio el permiso de hablar de su reciente separación de Archimó, luego de 8 años de relación. "La voy a querer toda la vida. No nos separamos hace quince días sino hace nueve meses. Ya dormíamos en habitaciones separadas y creo que el duelo lo hice antes. Tal vez ella lo está haciendo ahora, por estar tanto tiempo con la nena [tienen una hija en común de 4 años, Ámbar]", reconoció.

"Siempre quisimos recuperar la pareja, hicimos terapia y yo no quería porque no me gusta hablar a través de un tercero. Nos separamos antes de que explote todo y fue porque se terminó el amor. Fuimos los dos los que tomamos la decisión. Creo que no podes amagar en algo así: si te separas, te separas. Estuvimos dos años mal, y nadie lo sabía. Ya no nos divertíamos, discutíamos. El 70 por ciento de la separación me lo cargo encima. Yo quería ser feliz. Con Valeria vamos a trabajar juntos en un musical. No le va a faltar nada y, mientras pueda, le voy a dar trabajo", dejó en claro.