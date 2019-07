Valeria Archimó se refirió a su separación del empresario teatral Guillermo Marín Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de julio de 2019 • 12:24

"Hubo desgaste y muchas situaciones. Estábamos mal y sin comunicación", contó esta mañana Valeria Archimó, acerca de los motivos que la llevaron a separarse del empresario Guillermo Marín. La bailarina y el productor teatral estaban juntos desde hacía ocho años, y son padres de una niña, Ámbar.

"No terminamos a las patadas, pero uno se acostumbra. Y todo empezó a ser rutina. Somos dos personas de carácter. Chocábamos mucho. Por el trabajo, por cosas cotidianas", agregó Archimó, que además es coreógrafa y actualmente forma parte del elenco de la revista Nuevamente juntos.

"Tuvimos una discusión final y empezamos a dormir en cuartos distintos. Entonces la nena lo notó", aseguró sobre cómo empezaron a hablar con su hija de 4 años, acerca de su separación. "Le dijimos que así como su papá había dormido en otro cuarto, ahora se iba a ir a otro departamento. Ella está bien", contó. Y agregó llorando: "La nena es muy pegada a mi. Hice todo el proceso con ella. No tuve mi espacio para hacer el duelo interno".

"Fue una decisión entre los dos. Yo creo que necesitábamos separarnos. Antes hicimos terapia de pareja, pero a él mucho no le gustó", aseguró. Y agregó: "No estábamos casados. Lo pensábamos en su momento, pero lo fuimos posponiendo. Esperemos que el dinero no sea un conflicto entre nosotros".

El 8 de julio, a través de un comunicado, Marín dio a conocer la noticia de la separación. "Tengo la suerte de haber tenido una nena con una mujer excepcional, madraza y buena madera, lamento mucho lo que estoy viviendo pero es mejor seguir siendo una familia desde otro lugar", rezaba el texto difundido a través de sus redes sociales.