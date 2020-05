Luciana Abelenda, la exmujer de Gustavo Guillén: "Él no llegó a saber que tenía cáncer" Fuente: Archivo

29 de mayo de 2020 • 13:06

A pesar de su polémica separación, Luciana Abelenda - madre del hijo más pequeño de Gustavo Guillén - estuvo a compañando al actor hasta sus últimos minutos de vida . Tras la triste noticia de la muerte del galán , la mujer habló con Los ángeles de la mañana y reveló que su ex falleció sin saber que padecía cáncer de próstata .

"Quise salir al aire para aclarar algunas cuestiones que a él le gustaría que yo aclare en este momento. Gustavo no se fue solo. Los días que estuvo en terapia, yo estuve con él. Estuvimos hablando, él sabía que yo estaba a su lado", expresó con voz entrecortada en comunicación telefónica con Ángel de Brito.

Sin embargo, su declaración más sorprendente llegó cuando reveló que el actor murió sin saber que padecía cáncer de próstata. "Fue un desenlace muy repentino, nadie conocía el resultado de la biopsia que confirmó el cáncer. Del resultado nos enteramos hace muy poquitos días cuando el ya estaba internado (...). A partir de ahí el desenlace fue muy rápido. Él no supo el resultado, no llegó a saberlo", confió entre lágrimas.

Tras aclarar que siempre estuvo al lado de su ex, Abelenda hizo referencia al conflicto que la pareja protagonizó al separarse, hace unos años . "Si llegó a la internación en el estado de deterioro que llegó no fue por una cuestión de abandono, nadie sabía de la gravedad del caso, ni siquiera él lo conocía. Cuando se mencionan los conflictos que hemos tenido, ante todo Gustavo es familia para mí. Es el papá de mi hijo. Nosotros tuvimos conflicto como pareja, no como familia, no como papás de Pedro. Lo teníamos muy claro. Siempre estuve hasta el último momento y yo sabía de su amor y él sabía del mío, como familia", advirtió.

"No se fue solo. Lo despedimos con su primera mujer Lorena, su actual pareja y su hijo mayor. Fuimos durante todo este tiempo un gran equipo, con sus hermanos también. Siempre estuvo acompañado", recalcó una vez más. Y frente al interrogante de si podría haberse recuperado de su enfermedad, Abelenda aclaró: "Primero había que atacar otra cuestión que era el tema de la infección, eso era lo inmediato. Y no dio tiempo a nada".