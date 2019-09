Gustavo Guillén y una historia de amor que terminó en denuncias por violencia

Gustavo Guillén

12 de septiembre de 2019 • 13:02

Gustavo Guillén estuvo en Los Ángeles de la mañana, que conduce Ángel de Brito, para contar que su exmujer y madre de su hijo Pedro (2), Luciana Abelanda, lo denunció por violencia de género y él, a su vez, también radicó una denuncia en la Comisaría de la Mujer.

El actor, que también es padre de Valentín (16) de su primer matrimonio, relató su historia de amor con Luciana. "Nos conocimos de una manera increíble. Es una historia de amor que no viví en mi vida. Nos conocimos en Pilar, en un lugar bailable. Yo iba a bailar con una persona que al final no fue y llamaron a Luciana, que es bailaora flamenca. Cuando la vi aparecer, morí de amor. Fue en julio de 2013. El 7 de agosto fui a La Plata a buscarla, nos abrazamos, nos besamos, fuimos a comer y tuvimos una noche de amor hermosa. El 28 de agosto nos casamos. Fue un amor de película: cuando iba a visitarla, el corazón me latía fuerte y el estómago se me retorcía".

Entonces Guillén se mudó a La Plata y dejó su casa en Garín, adonde viajaba dos veces por semana para visitar a su hijo mayor. Según relata, pudieron ensamblar bien las familias, ya que Abelanda también tiene una hija, Lola, de otro matrimonio.

Feliz, la pareja empezó a buscar un hijo y Pedro llegó hace dos años y medio, pero a partir de entonces la familia modificó los vínculos y ya nada fue igual. "Es verdad que cambió la relación a partir del nacimiento de nuestro hijo tan deseado. Entramos en una zona de costumbre, que es espantosa. Yo acompañé el embarazo, el nacimiento, pero en un momento me sorprendí cuando me rotuló de violento y maltratador. De repente me encontré en una atmósfera donde se vivía eso, ella llamó al 911 luego de una discusión y vinieron los agentes; se me caía la cara de vergüenza. Ella hizo una denuncia y uno de los agentes me sugirió que yo también la hiciera y fui. Hubo otros cruces, otras discusiones, otros incidentes y ella volvió a denunciarme. Esta semana volví a ir a la Comisaría de la Mujer para hacer una consulta, pero no otra denuncia porque me dijeron que iba a ser igual que la vez anterior".

Y luego agregó: "Estamos separados, hay abogados, pero quiero preservar a nuestro hijo. Lamentablemente se desdibujaron los puntos de vista, las opiniones, las costumbres".