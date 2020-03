Carina Zampini reveló que tiene una relación muy cercana con el chef Christian Petersen

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de marzo de 2020 • 16:16

Las palabras e insinuaciones amorosas que en ocasiones se dedican mutuamente Carina Zampini y Christian Petersen en El gran premio de la cocina aportan por lo general un toque de pimienta al reality de cocina de eltrece.

En su emisión de ayer, la conductora y el chef volvieron a protagonizar uno de estos momentos cuando el integrante del jurado estaba dando su devolución al equipo verde. "Hay que cocinar, Luis, no solo parlar. Empezaron muy bien, siguieron mal y terminaron bastante bien, con una linda presentación", indicó Petersen en su labor como observador y crítico de los platos del día. Y agregó: "Ambos equipos tienen cosas por mejorar, pero se ven muy educados, muy alegres y con muchas ganas. Mi puntaje es...".

En ese momento, Zampini y Juan Marconi, también en la conducción, lo interrumpieron para recordarle que no era aún el momento de dar su veredicto. "Tu puntaje es secreto", le recordaron. Y en ese momento Zampini aprovechó la ocasión para dedicar un piropo a su compañero: "Hay que seguirte de cerca, cosa que no voy a decir que no me gusta".

"Ah bueno...", acotó Marconi. "Hay que estar atentos, no dejás que nos desconcentremos ninguno de los que estamos alrededor tuyo", agregó la conductora, mientras Peterson sonreía desde su asiento.

Al comienzo del programa, Carina y el chef habían tenido otro intercambio de miradas y palabras. Tras dar la bienvenida al ciclo a Felicitas Pizarro, Zampini le dijo: "Entiendo que viste mucho el programa y que hablaste mucho con Chris para saber.", comentó, refiriéndose a si la chef se había puesto al día con el contenido del ciclo. Y entonces fue Pizarro quien sorpresivamente la interrumpió esta vez: "Nosotros también tenemos nuestros chats", pronunció irónica y dando a entender que hablaba con su colega.

"Nosotros tenemos nuestro chat", replicó la presentadora redoblando la apuesta. "Ese debe ser más interesante", le contestó la cocinera con el mismo tono de humor. "No se puede contar", finalizó Zampini dirigiendo sonrisas y miradas cómplices a Petersen.