Jorge Rial, a horas del estreno de TV Nostra: “Quiero llegar desintoxicado”

Después de 20 años al frente de Intrusos, Jorge Rial se prepara para debutar con un nuevo programa: TV Nostra. Antes del la primera emisión, que se podrá ver este lunes a las 20:30 en la pantalla de América, el periodista contó cómo se prepara para el estreno y adelantó un poco de lo que se podrá ver en esta nueva apuesta televisiva.

“Es raro verlos como espectador, y venir acá mucho más”, dijo sentado en el living de Intrusos. “El único lugar al que iba a ir es este, porque sigue siendo mi casa y quería venir a hablar. Tomé la decisión de adoptar un perfil bajo y que toda la atención esté puesta en esta noche”, aseguró.

“No estoy nervioso”, afirmó, aunque admitió que anoche casi no durmió. “Estoy tranquilo. Hacía mucho que no paría un programa, y me involucro tanto, como un productor más que como un conductor, que está como había soñado ”.

Rial, que hizo de América su casa, aseguró que es gracias a la gente que trabaja junto a él que TV Nostra será un “producto redondo”. “Yo había soñado una cosa, pero está mejor que lo que imaginé”, explicó. “Armé un equipo bárbaro, me siento muy respaldado con ellos, lo mismo que me pasaba cuando estaba con ustedes”, aseguró.

En el panel, el periodista estará acompañado por Marina Calabró, Diego Ramos y Ángeles Lerena. “Marina es la única mujer que me abandonó y volvió”, dijo entre risas, sobre el paso de la periodista por Intrusos. “Diego va a ser una sorpresa. Es una persona que le gusta a todos: hombres, mujeres, chicos... Es multitarget, y con él compenso todo lo que me putean a mí”, agregó. “A Ángeles la venía siguiendo en redes. Es admirable que una mujer se haya metido y haya triunfado en un mundo tan machista como es el del fútbol”, aseveró.

Jorge Rial junto a su equipo de TV Nostra gentileza América

“Van a ser muy lindos los cruces entre Marina y Ángeles, ya vi un par y se va a poner picante. Tienen peso las dos, argumentan, no se tropiezan con las palabras”, explicó elogiando a sus compañeras. “Este programa lo tenía en la cabeza desde hace más de dos años, y cuando me dieron el ok me puse a laburar de lleno con esto”.

Durante los meses que estuvo alejado de la pantalla, Jorge se dedicó a descansar, a su familia y principalmente a desintoxicarse de los medios. “Estoy viendo poco en la tele, más que nada cosas de fútbol”, reveló

“Quiero llegar a TV Nostra desintoxicado. Quiero reírme con los políticos, no de los políticos que quede claro, y del mundo del espectáculo”, adelantó. “Va a haber todo tipo de invitados, los de la coyuntura y los otros que tienen que ver con estos tipos que explotan. Quiero que vengan los políticos, pero los puntuales por algo muy puntual”.

Su visión de la televisión actual

Durante la entrevista, Rial analizó la televisión actual y apuntó picante contra los programas que están hoy al aire, especialmente MasterChef Celebrity y los ciclos de Mirtha Legrand. “Lloran por una bondiola, lloran por un vestido mal hecho... ¡Lloran por una bondiola! No lo vi nunca”, dijo irónico.

“¿Celebrity? Son famosos. Nosotros cuando hicimos Gran Hermano le pusimos famosos, porque no son celebrities”, disparó. “Celebridad es Mirtha Legrand, es Marcelo Tinelli, es Susana Giménez”, argumentó antes de apuntar contra la nieta de Legrand. “La vi a Juanita emocionada por una escenografía, llorar por un living... ¿Escenografía? Vean lo que va a ser hoy la de TV Nostra”.

“La tele no extraña a Susana y Susana no extraña a la tele. A Mirtha tampoco la extraña, ni siquiera a Tinelli”, volvió a apuntar, mencionando a tres de las grandes figuras del medio.

