Las impactantes declaraciones de Matías Morla en su entrevista con Jorge Rial

Este lunes, Jorge Rial vuelve a la pantalla chica con un nuevo programa: TV Nostra. Para el día de su debut, el conductor eligió como su primer entrevistado al exabogado de Diego Maradona, Matías Morla, quien en un impactante adelanto de la entrevista que publicó América asegura que el Diez “estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna”.

“A mí en esta entrevista no me interesa quedar bien con nadie. Yo por Diego lloré”, dice el abogado en unos de los fragmentos que compartió el canal y que va a salir en vivo este 5 de abril. “¿Sabés lo que decía Diego? ‘Me saludan por Twitter y no me vienen a ver’. Él estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna. Se sentía traicionado, se sentía robado”, agrega.

“Con mis enemigos no tengo nada personal, el destino los puso en esa posición”, expresa el letrado en su primera nota televisiva desde la muerte de Maradona.

El impactante adelanto de la entrevista de Jorge Rial a Matías Morla

Además del exconductor de Intrusos, el nuevo ciclo cuenta con la participación de Marina Calabró, Diego Ramos y Ángela Lerena. Según pudo saber LA NACIÓN de la mano del abogado de Morla, Mauricio D’Alessandro, la extensa nota que le brindó a Rial repasa “cómo fue la vida de Diego durante los últimos siete años que él compartió como representante”.

Respecto al presunto conflicto de Maradona con sus hijas, de acuerdo a D’Alessandro, tiene que ver con un incidente con un dinero que, en su momento, Diego le prestó a Claudia Villafañe y ella “no se lo devolvía”. El astro del fútbol se lo reclamó a su exesposa y ésta dijo que se lo había retornado a “las chicas”, generando una interna familiar.

A tres meses y medio de la muerte de mi amigo, existen estos escenarios: Un abogado como loco filtrando información falsa a la prensa y sus consecuencias: periodistas serios chequean la data y no publican. Periodistas vagos, publican sin chequear. — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) March 12, 2021

La entrevista con Rial llega poco tiempo después de la primera vez que Morla rompió el silencio tras mantener un bajo perfil desde la muerte del futbolista. A mediados de marzo, el exrepresentante de Maradona recurrió a sus redes sociales para hacer un fuerte descargo contra los medios y algunas de las personas más cercanas al Diez. “A tres meses y medio de la muerte de mi amigo, existen estos escenarios: un abogado como loco filtrando información falsa a la prensa y sus consecuencias. Periodistas serios chequean la data y no publican. Periodistas vagos, publican sin chequear”, lanzó.

También están aquellas dominadas por el dinero, desquiciadas y desunidas, que nunca trabajaron. Con batallas personales y judiciales, con nuestro amado Diego en vida. Quedan al margen las hermanas que son Don Diego y Doña Tota. Gente de bien, Diego en estado puro. — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) March 12, 2021

“También están aquellas dominadas por el dinero, desquiciadas y desunidas, que nunca trabajaron. Con batallas personales y judiciales, con nuestro amado Diego en vida. Quedan al margen las hermanas que son Don Diego y Doña Tota. Gente de bien, Diego en estado puro”, publicó en ese momento.

