escuchar

Juana “Juanita” Viale dejó perplejos a todos con un look romano único dentro de la serie de vestidos con los que utilizó para la conducción de Almorzando con Juana (eltrece). La nieta de Mirtha Legrand jugó con su outfit, destacó uno de los detalles subidos de tono y le envió un “palito” a su diseñador, Gino Bogani. “Hasta acá el tajo”, dijo con ironía.

Este domingo, Juana recibió en la mesaza a Benjamín Rojas, Noelia Marzol, Damián Di Pace, Cecilia Dopazo y Carolina Amoroso. Lo cierto que como es de costumbre en cada programa y al igual que su abuela, la conductora enseñó su look y describió el material con el que está compuesto. Al inicio del mismo, le agradeció al equipo de imagen y vestuario y no se olvidó de remitir a una de las particularidades osadas de Bogani para con ella.

“Hoy tengo puesto un vestido, una túnica de seda doble con apertura lateral. Bogani hoy, no sé qué pasó”, expresó Juanita al tiempo que mostró frente a cámara parte de la prenda y señaló el tajo lateral. “Muy lindo. Es color coral luminoso, ¿cómo lo ven desde sus casas? Si, me voy a aparar de frente porque me intimidaron hoy…”, se sinceró la conductora.

Y agregó una sutil y divertida queja: “Hasta acá el tajo, Bogani. Hasta la cadera. Es una inspiración romana, romanesca”. Luego de ello, destacó la bijouterie del mismo diseñador, la cual consistió en un collar de círculos rojos con bordes dorados y un par de aros de argolla, simples, en plata. Estos tonos hicieron un perfecto juego con el resto del vestuario.

En esta jornada, Juanita lució el largo natural de su pelo (Fuente: X/@@lamesazaarg)

Acerca de su pelo, el cual lo llevó suelto y con bucles, comentó: “Parece que tengo más pelo hoy. ¿Qué pasó? Hubo medidas en el Gobierno, pero acá no hubo medidas, estamos totalmente desmedidos”. Luego de ello, jugó con su figura y subrayó: “Es todo mío. Todo esto es mío, por suerte”.

De esta manera, Juanita se mostró conforme y contenta de lucir su vestuario, a diferencia de la semana pasada, cuando no lo pudo hacer debido a que transmitió un programa especial en el marco de la asunción del presidente Javier Milei en directo. Para esa ocasión, no desfiló ni contó qué tipo de look vistió; sin embargo, para esa ocasión, eligió tonos en verde agua, en composé con el clima soleado y la temperatura cálida. “El domingo pasado lo hicimos en vivo y este no. Pero bueno, ¡estuvo bien eh! Tuve unos nervios que ni les cuento. Sobreviví, una más”, sostuvo.

El comentario picante de Juanita al inicio del programa sobre las políticas de Javier Milei

Antes de presentar su vestuario, Juanita hizo un “parate” y opinó sobre las primeras medidas de Javier Milei como presidente y luego prosiguió con la cotidianidad del programa. “¿Cómo están en sus casas? Apretados hasta el cuello con las nuevas decisiones de este Gobierno, ¿no? Vamos a ver cómo llegamos a Año Nuevo. No sé, no sé si llegamos. Pero bueno, hay que sobrevivir”, dijo.

A la vez, reparó: “Igual es muy loco que es la primera vez que veo que diciendo lo que se dice, la gente está como tolerante, diciendo ‘vamos a tomar el toro por las astas’, vamos a ver cómo subsistimos, pero vamos para adelante”.