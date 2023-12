escuchar

El domingo 10 de diciembre, Javier Milei recibió el traspaso de la banda presidencial por parte del mandatario saliente, Alberto Fernández, y se convirtió en el presidente de la Nación por los próximos cuatro años. En una jornada histórica y agobiante tanto para él, su gabinete y los medios de comunicación, la conductora Juana Viale, quien preside el programa Almorzando con Juana (eltrece), analizó en vivo la asunción y se focalizó en algunas perlitas.

En una edición especial debido a los hechos históricos, Viale estuvo acompañada por Edgardo Alfano, Luciana Geuna, Jesica Bossi, Hernán Lacunza y Karina Vilella, quienes analizaron todo lo referido a lo que sucedió en el Congreso y el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Aunque el principal hilo conductor fueron las posibles medidas que iba a realizar Milei en la semana entrante, Viale decidió, con un tono cómico, buscar detalles de color que le dieran un aire diferente a su programa. Uno de ellos fue el look del libertario, quien posó para las cámaras antes de sentarse en el sillón de Rivadavia y generó una divertida reacción de la conductora.

“Primera foto oficial, ¿no?”, comenzó la periodista Luciana Geuna para darle pie a Viale, quien miró de frente a la cámara para analizar la postura que tomó Milei. “Ya está el pelo un poco distorsionado”, lanzó la presentadora televisiva, quien recibió la aprobación de los presentes a raíz de la intervención que realizó un estilista para mantener prolija la cabellera del actual presidente.

A su vez, Karina Villela, quien se desempeña en tareas de protocolo y ceremonial, intentó hacer una comparación con Carlos Saúl Menem: “Los que estamos acostumbrados está muy bien, vamos a seguir viendo transformaciones a lo largo de su presidencia, como lo hemos visto con el presidente Menem”, sostuvo.

Este hecho del análisis del pelo de Milei se remonta a un antecedente del año 2021, cuando Juana, en el programa Almorzando con Mirtha Legrand, aprovechó la visita del por aquel entonces economista para hablar sobre los cuidados intensivos que realizaba para su pelo.

“No voy a pasar por alto el tema del pelo. Cuando vos viniste la primera vez la abuelita te preguntó si tu pelo era peluca”, le aclaró Viale, para marcarle la cancha a Milei. A raíz de ello, el libertario aclaró: “Es mi pelo natural, yo no me peino”.

Lejos de resultarle incómodo aquel momento, Milei, quien era considerado como un asesor económico, explicó cómo era el proceso para lavar su pelo y cómo se lo secaba: “Me baño, me secó muy fuerte con la toalla y cuando salgo con el auto, bajo los vidrios y que lo haga la mano invisible”, deslizó ante la risa de los presentes.

Por último, aclaró que en su juventud tenía una barba muy larga: “Estaba muy divertido, porque mientras me decían Moisés estaba todo bárbaro, pero cuando me asociaron con un colega que no era de mi preferencia, me afeité impecable”, cerró en un divertido diálogo que, dos años más tarde, tendría a Viale analizando a Milei, esta vez como presidente.