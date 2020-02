Julieta Ortega y la peculiar relación con su hijo Benito: "Estoy muy enojada"

Julieta Ortega contó cómo cambió la relación con su hijo cuando Benito entró en la adolescencia

19 de febrero de 2020 • 23:31

"Mi hijo Benito, que tiene 14 años, se llevó un montón de materias y estoy muy enojada, porque no tiene derecho. Los chicos entran en la adolescencia y hay una ingratitud tan grande hacia los padres", se quejó Julieta Ortega en Cortá por Lozano, el programa de Telefe que conduce Florencia Peña hasta que Verónica Lozano vuelva de sus vacaciones.

"Lo que les pasa a los adolescentes es que no están interesados en nada que tenga que ver con sus padres y la verdad es que me duele porque tengo un hijo solamente y lo extraño. Es cariñoso, pero no me registra en todo el día y quizá viene, me abraza, me dice que me quiere y se va. Yo lo quiero entusiasmar pero no me da bola", confesó la actriz.

Julieta también habló de Iván Noble, papá de su hijo Benito y de quien está separada hace muchos años. "Iván está sufriendo más que yo porque también quiere que el hijo lo mire, lo acompañe. Y cualquier cosa que le propongamos ya no le divierte. Hace unos días vino con el padre y la novia del padre a verme en microteatro y cuando le pregunté qué le había parecido me contestó 'bien'. No hay forma de conquistarlo, nada de lo que soy y hago le interesa", señaló. También contó que ese día se fueron a comer todos: Iván, la novia, Benito, ella y su novio, Camilo Vaca Narvaja, con quien está en pareja desde hace cinco meses.

Sobre la relación con Iván y algunas otras exparejas, dijo: "Con algún otro ex también me llevo bien. Para mí ese es el amor. ¿Y si no qué es? ¿Un ratito? No, es demasiado pobre para que se termine ahí. Hay ex con los que no me volvería a cruzar. El papá de mi hijo es un gran hombre", reflexionó luego.

Peña quiso saber si le gustaría volver a ser mamá: "Ni loca. No, ya está. No tengo nada de ganas de empezar de vuelta. Aparte soy grande. Mi novio tiene una hija chiquita [Helena, fruto de su relación con Florencia Kirchner]. Hablamos del tema al principio. La verdad es que no volvería a empezar, para eso soy muy egoísta. Sí hubiera tenido otro hijo inmediatamente después de Benito, pero ya no".

"Me gustaría que mi hijo tenga hermanos y quizá se dé por parte del padre, que tiene una novia más joven. Yo tengo cinco hermanos y es una fiesta y es lo único que me da pena que no le pase a mi hijo", señaló Ortega.